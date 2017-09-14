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الأمن العراقي يعتقل أحد المشاركين بتفجيرات ذي قار

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مصراوي Masrawy

الأمن العراقي يعتقل أحد المشاركين بتفجيرات ذي قار

05:37 م الخميس 14 سبتمبر 2017

الأمن العراقي يعتقل أحد المشاركين بتفجيرات ذي قار

بتفجيرات ذي قار

بغداد (أ ش أ)
تمكنت الأجهزة الأمنية العراقية اليوم الخميس من اعتقال أحد المشاركين بالتفجيرات التي وقعت بمحافظة (ذي قار) فيما قتلت عددا آخر منهم خلال مطاردتهم.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) مصدر رفيع بحكومة (ذي قار) المحلية القول، إن الاجهزة الامنية اعتقلت احد المشاركين بالهجوم على مطعمي (فدك) و(آسيا) والسيطرة الأمنية بعد ملاحقتهم بين البصرة و(ذي قار)، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت أيضاً من قتل 3 من المهاجمين بعدما اشتبكت معهم خلال مطاردتهم.

وأوضح المصدر، أن أعداد الشهداء والجرحى ارتفعت إلى 50 شهيدا و93 جريحاً، مشيرا إلى أن من بين الشهداء 3 عناصر شرطة ومثلهم من نقابة المحامين.

يذكر أن مسلحين مجهولين هاجموا فى وقت سابق اليوم مطعم (فدك) في الطريق السريع غربي (ذي قار) وفتحوا النار على مرتادي المطعم، وبالتزامن مع ذلك فجرت سيارة مفخخة قرب نقطة أمنية على الطريق السريع قريبة من المطعم، بالإضافة إلى وقوع تفجير ثان قرب مطعم (آسيا) على الطريق الدولي للمحافظة أيضا وأدت إلى سقوط عدد كبير من الضحايا.

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