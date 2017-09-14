كوريا الشمالية تهدد بتحويل أمريكا إلى "رماد وظلام"
كوريا الشمالية تهدد بتحويل أمريكا إلى "رماد وظلام"
05:36 م الخميس 14 سبتمبر 2017
كوريا الشمالية تهدد بتحويل أمريكا
سول (د ب ا)
وجهت لجنة العلاقات الخارجية الكورية الشمالية تهديدات جديدة ضد الولايات المتحدة وحلفائها بعد الموافقة على عقوبات جديدة من الأمم المتحدة، محذرة من أنه يجب إغراق جزر يابانية في البحر"، وتحويل الولايات المتحدة الى" رماد وظلام" ،بحسب وكالة الانباء المركزية الكورية الشمالية".
كان مجلس الأمن الدولي قد تبنى اجراءات عقابية جديدة ، يوم الاثنين الماضي ، ردا على ادعاء بيونج يانج بانها اختبرت قنبلة هيدروجينية في الثالث من الشهر الجاري .
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