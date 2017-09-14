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50 قتيلا في هجوم مزدوج قرب مدينة الناصرية جنوبي العراق

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مصراوي Masrawy

50 قتيلا في هجوم مزدوج قرب مدينة الناصرية جنوبي العراق

05:32 م الخميس 14 سبتمبر 2017

50 قتيلا في هجوم مزدوج قرب مدينة الناصرية جنوبي العراق

أعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عن الهجوم

لندن (بي بي سي)
قتل 50 شخصا على الأقل وأصيب آخرون في هجوم مزدوج على مطعم ونقطة شرطة جنوبي العراق، بحسب مصادر أمنية وطبية عراقية.

واقتحم مسلحون مجهولون مطعما على الطريق السريع قرب مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار جنوب العراق، وفتحوا النار على الموجودين فيه، بحسب ما أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية العميد سعد معن.

وعقب ذلك بقليل، انفجرت سيارة مفخخة قرب حاجز أمني قريب من المطعم.

وأفادت تقارير بأن هناك أربعة إيرانيين بين الضحايا.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم.

وقالت مصادر أمنية لفرانس برس إن المهاجمين كانوا يتخفون في ملابس عناصر الحشد الشعبي.

ونقلت وكالة رويترز عن مدير عام دائرة الصحة في المحافظة إن عدد القتلى مرشح للزيادة نظرا لأن بعض المصابين في حالة خطيرة.

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