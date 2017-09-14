تغيير رؤساء أكاديمية التدريب والعمليات بـ"مصر للطيران"
تغيير رؤساء أكاديمية التدريب والعمليات بـ"مصر للطيران"
05:56 م الخميس 14 سبتمبر 2017
أكاديمية مصر للطيران للتدريب
كتب- طه عبيد:
أصدر صفوت مسلم، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، قرارًا بتعيين الطيار عبد الهادي مصطفى الشقنقيري، رئيسًا لأكاديمية مصر للطيران للتدريب، خلفًا للطيار محمد منار.
كما أصدر مسلم، قرارًا بتعيين كل من: "الطيار هاني عزمي، رئيسًا لقطاع العمليات الجوية خلفًا للطيار شريف خليل، وتعيين الطيار فؤاد رضوان، رئيسًا لمركز العمليات المتكامل IOCC بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، خلفًا للطيار محمد عليان".
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