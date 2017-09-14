أخبار عاجلة

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

تغيير رؤساء أكاديمية التدريب والعمليات بـ"مصر للطيران"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تغيير رؤساء أكاديمية التدريب والعمليات بـ" للطيران"

05:56 م الخميس 14 سبتمبر 2017

أكاديمية مصر للطيران للتدريب

كتب- طه عبيد:

أصدر صفوت مسلم، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، قرارًا بتعيين الطيار عبد الهادي مصطفى الشقنقيري، رئيسًا لأكاديمية مصر للطيران للتدريب، خلفًا للطيار محمد منار.

كما أصدر مسلم، قرارًا بتعيين كل من: "الطيار هاني عزمي، رئيسًا لقطاع العمليات الجوية خلفًا للطيار شريف خليل، وتعيين الطيار فؤاد رضوان، رئيسًا لمركز العمليات المتكامل IOCC بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، خلفًا للطيار محمد عليان".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "مصر للطيران" تستأنف رحلاتها إلى طوكيو نهاية أكتوبر المقبل

    أخبار

  • غدًا.. "مصر للطيران" تسير 21 رحلة من لإعادة 4 آلاف حاج

    أخبار

  • رئيس بعثة الحج المصرية يعود إلى القاهرة

    أخبار

  • "مصر للطيران": تسيير 28 رحلة لإعادة الحجاج من مطار جدة.. اليوم وغدًا

    أخبار

إعلان

5a7d69dee9.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة