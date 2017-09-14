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التعليم توجه بتشديد الرقابة على أسعار كتب المدارس الخاصة والدولية

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مصراوي Masrawy

التعليم توجه بتشديد الرقابة على كتب المدارس الخاصة والدولية

05:46 م الخميس 14 سبتمبر 2017

التعليم توجه بتشديد الرقابة على أسعار كتب المدارس الخاصة والدولية

وزارة التربية والتعليم

كتبت- ياسمين محمد:

قال الإعلامي أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة أصدرت تعميمًا للمديريات التعليمية؛ للتنبيه على أجهزة التوجيه المالي والمتابعة والتعليم الخاص، بتشديد المتابعة على المدارس الخاصة (عربي/ لغات) والمدارس التي تطبق مناهج خاصة (دولية)، للتأكد من ألا تزيد قيمة رسوم الكتب المحصلة من أولياء الأمور عن (التكلفة الفعلية +10% مصروفات إدارية) طبقًا لنص المادة (31) من القرار الوزاري رقم (420) سنة 2014.

وتضمنت قائمة التشديدات، ألا يكون بيع كتب مناهج الوزارة إجباري، أما بيع الكتب الأجنبية فهو اختياري، فضلًا عن حذر بيع الكراسات أو الكشاكيل أو الملازم أو البوكليت.

وأضاف خيري، أن أي مخالفة لما سبق عرضه أو تحصيل أية مبالغ يتم اكتشاف تحصيلها بالزيادة عن القيمة الموضحة بعالية ترد فورًا لأولياء الأمور، مع إنذار المدرسة لإزالة المخالفة وعدم تكرارها، وفي حالة تكرار المخالفة يتم تصعيد العقوبة على المدرسة بوضعها تحت الإشراف المالي والإداري بقرار من المحافظ المختص أو من وزير التربية والتعليم بحسب الأحوال.​

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