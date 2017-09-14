المتحدث العسكري: القضاء على 3 تكفيرىين شديدي الخطورة بشمال سيناء

كتب- مصطفى المنشاوي:

قال المتحدث العسكري، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، إن قوات إنفاذ القانون بشمال سيناء تمكنت من القضاء على 3 تكفيرىن شديدي الخطورة.

وأضاف المتحدث العسكري، في بيان صحفي له، اليوم الخميس، أنه تم القضاء على التكفيرين قبل استهدافهم لأحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء، وعثر بحوزتهم على أحزمة ناسفة وعدد من الأسلحة والذخائر وأجهزة الإتصال ومبالغ مالية كبيرة.

وأكد البيان، أن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني تواصل استكمال عملياتها للقضاء على باقى البؤر الإرهابية واقتلاع جذور الإرهاب بشمال سيناء.