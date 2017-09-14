"أمن المنيا" يكشف غموض وفاة رضيعة أثناء سجن والديها

المنيا ــ ريمون الراوي:

تكثف أجهزة أمن المنيا، جهودها لكشف حقيقة وفاة طفلة رضيعة برفقة خالتها، أثناء حبس والدي الطفلة بالسجن.

تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف حبيب مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارًا من العميد الدكتور منتصر عويضة مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا، يفيد بمصرع "ح. و . س" طفلة عمرها سنتان، والتي توفيت منذ يوم كامل ولم تُدفن بعد.

وأشارت تحريات مباحث بندر المنيا، برئاسة المقدم عمرو حسن رئيس المباحث، إلى أن والدي الطفلة محبوسان على خلفية قضايا مخدرات، وأن الطفلة في كنف رعاية خالتها، وأنها توفيت عصر أمس الأربعاء بالقاهرة.

وإثر ذلك، سافرت بها خالتها إلى المنيا لإتمام إجراءات الدفن بمعرفة أعمامها خوفًا من المسئولية، وجرى إيداع الجثة بمشرحة مستشفى المنيا العام تحت تصرفات النيابة العامة التي انتدبت الدكتور هاني إسحق شحاتة، مفتش صحة بندر المنيا، لتوقيع الكشف الطبي على الجثة وبيان ما بها من إصابات، وكيفية حدوثها وعما إذا كانت توجد ثمة شبهة جنائية طبية في الوفاة من عدمه.

وجاء بتقرير مفتش صحة بندر المنيا، أن الوفاة نتيجة فشل حاد بالتنفس وأن الطفلة كانت تعاني من تاريخ مرضي سابق بضمور في المخ وشلل رباعي منذ ولادتها، وأنه لا توجد شبهة جنائية طبية في الوفاة والجثة تحت تصرفات النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات وسؤال أهلية الطفلة.