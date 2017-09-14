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أسطوانات أكسجين داخل مركز حضانات الأطفال بالغربية تهدد بكارثة (صور)

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أسطوانات أكسجين داخل مركز حضانات الأطفال بالغربية تهدد بكارثة (صور) أسطوانات أكسجين داخل مركز حضانات الأطفال بالغربية تهدد بكارثة (صور)

التحرير

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أمر الدكتور عبد القادر الكيلاني، وكيل وزارة الصحة بالغربية، اليوم الخميس، بفتح تحقيق عاجل بشأن العثور على أسطوانات أكسجين داخل مركز حضانات دون ترخيص.

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وطالب "الكيلاني" بإعداد مذكرة تضم كل المخالفات التي تم رصدها داخل المركز رغم صدور قرار بغلقه إداريا بقرار من محافظ الغربية رقم 260 لسنة 2015.
 
كشف تقرير إدارة السلامة والصحة والمهنية والأمن الصناعي، أن المركز لم يتخذ إجراءات الوقاية من مخاطر الحريق، ومد المسؤول عن المركز المدخل الغربي للعقار، وعمل مواسير لنقل الأكسجين منها إلى الدور الثالث علوي، مما يهدد حياة سكان المنطقة.

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 وحرر سكان المنطقة محضرا بقسم أول طنطا حمل رقم 14، وأصدر حي أول طنطا قرارا -في وقت سابق- بغلق مخزن المركز بالطابق الأرضي، إلا أنه ما زال يعمل حتى الآن.

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المركز يتحصل على مبالغ تتراوح ما بين 700 - و950 جنيها من أهالي الأطفال، وذلك مقابل ليلة واحدة، بخلاف مبلغ التأمين بقيمة 3 آلاف جنيه.

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