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محافظ بورسعيد يوقع بروتوكولا لإنهاء مشكلة العشوائيات بتكلفة 220 مليونا

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محافظ بورسعيد يوقع بروتوكولا لإنهاء مشكلة العشوائيات بتكلفة 220 مليونا محافظ بورسعيد يوقع بروتوكولا لإنهاء مشكلة العشوائيات بتكلفة 220 مليونا

التحرير

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وقع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، بروتوكول تعاون مع جهاز تطوير العشوائيات برئاسة اللواء خالد صديق؛ لإنشاء 352 حظيرة ومسكنا بمنطقة القابوطي الجديد لسكان عشوائيات أبو عوف، وينتهي العمل بها منتصف 2018 بتكلفة 220 مليون جنيه. 

وقال "الغضبان" إن مخصصات وزارة الإسكان للمحافظة خلال العشرين شهرا الماضية بلغت 7 مليارات جنيه؛ لإنهاء مشكلة الإسكان. 

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ووجه المحافظ الشكر لوزارة الإسكان وصندوق العشوائيات للاهتمام بالمحافظة خلال هذه الفترة لإنهاء مشكلة العشوائيات تماما.

من ناحية أخرى، أعلن اللواء خالد صديق، أن صندوق العشوائيات خصص مليار جنيه؛ للقضاء على العشوائيات بمحافظة بورسعيد، مشددا على أنها تعد نموذجا بعد تسكين قاطني العشوائيات بنسبة 100%.

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التحرير

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