أسرة أستاذ بمركز البحوث الزراعية تناشد الداخلية كشف غموض اختفائه

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ناشدت أسرة الدكتور مسعد عبد الفتاح العايق، اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، واللواء محمد توفيق مدير أمن القليوبية، سرعة كشف ملابسات اختفائه في ظروف غامضة منذ 5 أيام، عقب خروجه من منزله بقرية أجهور الكبرى بطوخ.



وقال منصور العايق، إن شقيقه يعمل بمركز البحوث الزراعية بمنطقة الدقي بالجيزة، لافتا إلى أنه غادر منزله في تمام الـ11 مساء يوم 9 سبتمبر الماضي، ولم يستدل عليه حتى الآن.

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وأضاف: "اتصلنا على هاتفه لكنه مغلق"، مؤكدا أن شقيقه متزوج ولديه طفلان، وليس له أي عداوات مع أحد، موضحا أنهم تقدموا ببلاغ رقم 15337، إداري طوخ، إضافة إلى تحرير بلاغ آخر بمكتب المحامي العام لنيابات شمال القليوبية، مختتما حديثه: "أسرته تعيش في معاناة وعذاب".