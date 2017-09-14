أخبار عاجلة

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

أسرة أستاذ بمركز البحوث الزراعية تناشد الداخلية كشف غموض اختفائه

Google+ Print
أسرة أستاذ بمركز البحوث الزراعية تناشد الداخلية كشف غموض اختفائه أسرة أستاذ بمركز البحوث الزراعية تناشد الداخلية كشف غموض اختفائه

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

ناشدت أسرة الدكتور مسعد عبد الفتاح العايق، اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، واللواء محمد توفيق مدير أمن القليوبية، سرعة كشف ملابسات اختفائه في ظروف غامضة منذ 5 أيام، عقب خروجه من منزله بقرية أجهور الكبرى بطوخ. 

IMG-20170914-WA0013


وقال منصور العايق، إن شقيقه يعمل بمركز البحوث الزراعية بمنطقة الدقي بالجيزة، لافتا إلى أنه غادر منزله في تمام الـ11 مساء يوم 9 سبتمبر الماضي، ولم يستدل عليه حتى الآن.

شاهد أيضا

IMG_٢٠١٧٠٩١٤_١٤٢٤٠٤_٨٦٤


وأضاف: "اتصلنا على هاتفه لكنه مغلق"، مؤكدا أن شقيقه متزوج ولديه طفلان، وليس له أي عداوات مع أحد، موضحا أنهم تقدموا ببلاغ رقم 15337، إداري طوخ، إضافة إلى تحرير بلاغ آخر بمكتب المحامي العام لنيابات شمال القليوبية، مختتما حديثه: "أسرته تعيش في معاناة وعذاب".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن

شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن

طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين»

طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين»

محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة»

محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة»