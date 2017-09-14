ماذا تعني عودة السفير الإيطالي لـ«القاهرة» بعد غياب 17 شهرًا؟

التحرير

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بعد ما يقرب من 17 شهرًا، عاد السفير الإيطالي، جيامباولو كانتينى، إلى القاهرة ليستأنف مهام منصبه من جديد، بعد التوتر الذي شاب العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، على خلفية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في يناير 2016، مما أدى إلى استدعاء بلاده له في أبريل من العام الماضي. وبعد عودة السفير أمس على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الإيطالية، من المقرر أن تتقدم الخارجية الإيطالية بأوراق اعتماده للرئيس عبد الفتاح السيسي، تمهيدًا لممارسة مهام عمله بشكل رسمي.

واعتبرت النائبة آمنة نصير، عضوة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن عودة السفير الإيطالى إلى القاهرة ليستأنف مهام منصبه من جديد مهمة جدا فى الوقت الحالى، لأن إيطاليا تربطنا بها علاقات قوية فى مجالات عدة.

وأضافت "نصير"، فى تصريح لـ«التحرير» أن عودة السفير الإيطالى يبرئ مصر من كل التهم التى وجهت إليها خلال الفترة الماضية، متمنية أن تمتد مودة وعلاقات مصر مع كل الدول. وقالت: "الحق تبارك وتعالى عندما خاطب البشرية لم يقل يا أيها المسلمون".

وقال النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن عودة السفير الإيطالى إلى القاهرة ليستأنف مهام منصبه من جديد جاءت نتاج للصوت السياسي المعتدل فى الداخل الإيطالي، لافتًا إلى أنه كانت هناك محاولات لاستغلال قضية الشاب الإيطالي جوليو ريجيني من أطراف مصرية وإيطالية.

وأضاف الخولى فى تصريح لـ«التحرير»، أن الأصوات العقلانية فى إيطاليا كانت تتحدث عن العلاقات المصرية الإيطالية وأهميتها على مدار الـ9 أشهر الأخيرة، مشيرًا إلى أن عودة السفير الإيطالى تدحض جزءا كبيرا من الادعاءات الكاذبة عن مصر، والتى تهدف لتدمير العلاقات المصرية الإيطالية.

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وأوضح أن الجانب المصري أشار فى أكثر من لقاء جمعه بالجانب الإيطالى على ضرورة الفصل بين أزمة «ريجيني» وقطع العلاقات المصرية الإيطالية، لافتًا إلى أن مصر كان لها 4 حالات تعرضت لجرائم بشعة فى إيطاليا، ومصر لا تزال واقفة على تحقيقات هذه الجرائم، ولكنها لم تدفع بقطع العلاقات المصرية الإيطالية.

وتابع: «قطع العلاقات بهذه الطريقة مخالف لكل الأعراف الدولية، فأى رعية فى أى دولة معرض لحوادث مشابهة، وبالتالي لا يمكن أن يرضخ العقلاء بالدولتين للساعين إلى إحداث تدمير للعلاقات الدبلوماسية بينهما».

وقال النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إن عودة السفير الإيطالى لمصر بمثابة رسالة تؤكد أن مصر بريئة من دم الشاب الإيطالى ريجينى، مرجعًا ذلك إلى الجهود الدبلوماسية والشعبية المصرية الناجحة، بالإضافة إلى نجاح القضاء المصري، الذي أوضح الحقائق من خلال وفود النيابة العامة والأجهزة الأمنية. وأشار عضو مجلس النواب إلى أن عودة السفير الإيطالى مرة أخرى بعد 17 شهرًا، تعنى إفشال مخطط من حاولوا إلصاق الاتهامات بمصر وتحميلها مسئولية قتله، على حد قوله.

وقال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن عودة السفير الإيطالى إلى القاهرة مرة أخرى وبعد غياب عام، تؤكد أن الحكمة والصبر اللذين أدارت بهما مصر الأزمة، والتعاون بين النائب العام المصرى والإيطالى والاستجابة لكل ما طلب من أدلة، تؤكد عدم وجود علاقة للدولة المصرية بمقتل الشاب الإيطالى، كما أنه أتى بثماره.