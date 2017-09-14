ضبط شاب بحوزته ثلاثة تماثيل يُشتبه في أثريتها بالدقهلية

الدقهلية - رامي القناوي:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، القبض على شاب وبحوزته 3 تماثيل يشتبه في أثريتها أثناء انتظاره أحد العملاء بمدينة طلخا.

كان اللواء أيمن الملاح، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من العميد أحمد خيري الشويخ، مدير المباحث الجنائية، بورود معلومات لضباط مباحث مركز شرطة طلخا، بالتنسيق مع ضباط مباحث مركز شربين بقيام "إسلام. ح .م. ش" 20 سنه، حاصل على دبلوم صناعة ومقيم بقرية كفر الدبوسي، التابعة لمركز شربين بالإتجار في الآثار الفرعونية مستخدمًا سيارته الملاكي رقم 45143 ملاكي دمياط وتوجهه لانتظار أحد عملائه بجوار مصنع عقل، على طريق طلخا شربين.

جري تشكيل حملة أمنية مكبرة بقيادة الرائد أحمد مروان شبانة، رئيس مباحث طلخا، ومعاونيه النقباء عمار الجداوي وهشام الجوهري، بعد استئذان النيابة، وضبط المتهم داخل السيارة وبحوزته حقيبة مستطيلة سوداء بداخلها 3 تماثيل يشتبه في أثريتهم.

بمواجهة المتهم، اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الإتجار.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 12109 جنح مركز شرطة طلخا لسنة 2017، وبالعرض على النيابة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وانتداب المتخصصين من "الآثار" لكشف المضبوطات.