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ضبط زعيم تشكيل عصابي تخصص في سرقات متنوعة بالأقصر

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مصراوي Masrawy

ضبط زعيم تشكيل عصابي تخصص في سرقات متنوعة بالأقصر

05:25 م الخميس 14 سبتمبر 2017

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الأقصر - محمد محروس :

نجح ضباط مركز شرطة طيبة شمال الأقصر، اليوم الخميس، في ضبط شخص تزعم تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة الشقق السكنية المغلقة، ومهمات السكك الحديدية والكهرباء.

تلقى اللواء مصطفي صلاح مدير أمن الأقصر إخطارًا من ضباط مركز شرطة طيبة، يفيد بتكوين المدعو "ك.م.ح" 33 سنة، تاجر خردة، "جرى ضبطه" والمدعو "أ. ب. م" "هارب"، تشكيل عصابي تخصص في سرقات متنوعة، وارتكابه واقعة القضية رقم "1605"جنح مركز شرطة طيبة 2017، بلاغ المواطن "موسى محمد موسى" المقيم شارع التليفزيون، باكتشافه سرقة محتويات شقته وهي: (ثلاجة 14 قدم – بوتاجاز مطبخ – باب حديد – ماكينة غزل بنات – ماسورة مياه بطول 6م – شباك حديد – اسطوانة بوتاجاز – كولمن مياه – جوال قمح) من داخل مسكنه، بمدينة طيبة الجديدة دائرة المركز.

وعقب تقنيين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، جرى إعداد كمين للمتهمين، ونجح ضباط وحدة مباحث المركز في ضبط المتهم الأول حال استقلاله دراجة بخارية "تروسيكل" محمل عليه المسروقات سالفة الذكر، ودراجة بخارية "قيادة الثاني" فر هارباً حال مشاهدته للقوات محمّل عليه بعض المسروقات، عبارة عن 2 عامود إنارة و12 بارات نحاس خاصة محولات الكهرباء، و2 قضبان سكة حديد.

بمواجهة المتهم الأول بما أسفر عنه الضبط، اعترف بتكوين تشكيل عصابي بالاشتراك مع المتهم الهارب وارتكابهم الوقائع التالية: "واقعة المحضر رقم 1663 جنح مركز شرطة طيبة لسنة 2017، الخاص بسرقة 2 أعمدة إنارة و12 بارات نحاس.

وباستدعاء المدعو "كرم رمسيس ميلاد" فني بهندسة كهرباء طيبة، أقر بأن المسروقات خاصة بشركة الكهرباء واقعة المحضر رقم "1664" جنح مركز شرطة طيبة لسنة 2017، الخاص بسرقة 2 قضبان سكة حديد، وباستدعاء "إدريس عبده أحمد" ملاحظ صيانة بسكك حديد الأقصر، وبسؤاله أقر بأن المسروقات خاصة بهيئة السكة الحديد.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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