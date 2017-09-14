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علامات تخبرك بأنك مازلت تحب شريكك السابق

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مصراوي Masrawy

علامات تخبرك بأنك مازلت تحب شريكك السابق

11:44 ص الخميس 14 سبتمبر 2017

علامات تخبرك بأنك مازلت تحب شريكك السابق

علامات تخبرك بأنك مازلت تحب الـ"Ex"

 كتب- أحمد عصام روّاي:

 عندما تنفصل عن حبيبك بعد علاقة حب استمرت لفترة، غالبًا ما تراودك بعض الذكريات والمشاعر التي تثير الشجون داخلك، مما يجعلك تفتقد شريكك السابق.

يتردد البعض، ولا يستطيعون الحكم على تلك المشاعر، فهل هي مشاعر افتقاد للذكريات والأماكن فقط؟ أم إنها تمتد لأعمق من ذلك؟

هل مازلت تحب الشخص الذي انفصلت عنه قريبًا؟

هذه العلامات التي يقدمها لك موقع Elite Daily حتى تتمكن من حسم موقفك:

1-  إذا كنت دائم التفكير فيهم، ولم تجد كل محاولات الهروب من الذكريات، فتجد نفسك تتابع أخر أخبارهم على مواقع التواصل الاجتماعي. فتجد نفسك تتذكر تواريخ الميلاد والعلامات المميزة لعلاقتكم من الأماكن التي اعتدتوا زيارتها سويًا.

2-  إذا كنت دائم التفكير في مراحل الخلاف التي أدت للانفصال، فتندم وتتمنى لو أنك تصرفت وقتها بشكل مختلف.

3-  إذا كنت تشعر بالغيرة والضيق إذا رأيتهم يقتربون من الارتباط أو الدخول في علاقة جديدة.

 

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مصراوي Masrawy

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