الوفد: مؤتمر الشمول المالي خطوة للتصدي للاقتصاد الغير رسمي

كتبت- مروة شوقي:

أصدر حزب الوفد، بيانًا رسمياً، الخميس، معربًا فيه عن تفاؤله بمؤتمر الشمول المالي ونتائجه المتوقعة، والذي تستضيفه مصر، لأول مرة، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وينعقد مؤتمر الشمول المالي، على مدار يومين بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة 1000 شخصية مصرفية ومالية من 94 دولة.

ووصف الوفد، في نص البيان، المؤتمر بالخطوة الأكثر تأثيرًا على الاقتصاد المصري في الفترة الحالية، لقدرته على تعزيز التنافسية بين المؤسسات المالية.

وأشار الدكتور محمد فؤاد، المتحدث الرسمي لحزب الوفد، إلى أن هذا المؤتمر قادرًا على تعزيز ثقة العالم بمصر، كونه عالمياً يعكس حرص مصر على التطور الاقتصادي واللحاق والاستفادة من خبرات وتجارب الدول المتقدمة.

وأضاف فؤاد: "جلسات المؤتمر على قدر كبير من الأهمية، وذلك لما تتضمنه من موضوعات متعلقة بمستقبل مصر وتنميتها، وخاصة التنوع والشمول المالي وتحقيق التوازن بين القطاعين الرسمي وغير الرسمي، والذي يشمل تحويل القطاع غير الرسمي إلى قطاع رسمي، واستعراض أهمية التنوع كأحد سبل تحقيق الشمول المالي وكيفية استخدامه كوسيلة لخفض معدلات الفقر، خاصة مع التقديرات التي تشير إلى حجم الاقتصاد غير الرسمي بمصر وقدرتها على التأثير على حجم الاقتصاد الكل".

وذكر فؤاد، أن الشمول المالي له دور مؤثر علي الجانب الاجتماعي، خاصةً مع التغيرات الاقتصادية التي طرأت على المجتمع، وخطوات الإصلاح الاقتصادي وإتجاه الدولة للإنتاج ودعم الوصول إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمويلها مما يعمل على تحفيز نموها وازدهارها لقدرتها على توفر 90% من فرص العمل، بما يحقق نمو اقتصادي شامل يخدم قطاع عريض من المجتمع.

وأضاف المتحدث باسم حزب الوفد، أن استضافة مصر لهذا المؤتمر العالمي، وبحجم المشاركة الدولية به، سيكون له دور كبير في تأكيده على أن مصر بلد الأمن والأمان ويبرز مدي قدرتها وريادتا في مجال الضيافة والتنظيم واستعدادها الكامل لاستقبال جميع الزائرين من مختلف دول العالم.