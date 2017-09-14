رئيس أركان الجيش السوري يتفقد جبهات دير الزور

دمشق (د ب أ)

تفقد رئيس أركان الجيش السوري العماد علي عبد الله أيوب المواقع المتقدمة لقواته في محافظة دير الزور شرق سورية اليوم الخميس ، بعد استعادتها من تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) بداية الاسبوع الجاري.

وقال بيان لرئاسة الاركان السورية، حصلت وكالة الانباء الالمانية(د.ب.أ) على نسخة منه: "تفقد العماد أيوب وحدات الجيش في سلسلة جبال الثردة وحامية مطار دير الزور العسكري، الذي فك الجيش العربي السوري الحصار عنه يوم الأحد الماضي، بعد عمليات عسكرية تكبد فيها تنظيم داعش الإرهابي خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد".

وكسرت القوات الحكومية السورية والقوات الموالية لها الحصار المفروض على مدينة دير الزور منذ حوالي 3 سنوات، وحققت تلك القوات تقدماً من محورين، الاول من الجهة الجنوبية الغربية القادمة من محافظة الرقة، والآخر من طريق تدمر-دير الزور، حيت سيطرت تلك القوات على قرى وبلدات كباجب وهريبشة والشولا والمالحة وجبال الثردة، إضافة إلى تأمين محيط المطار العسكري وقرية الجفرة.

وكان وزير الدفاع السوري فهد جاسم الفريج وصل بداية الاسبوع الجاري إلى مدينة دير الزور، وهو أول مسؤول سوري يصل المدينة بعد كسر الحصار عنها .

وفي مدينة دير الزور ايضاً قال مصدر عسكري سوري لوكالة الانباء الالمانية إن الجيش السوري سيطر على محطة غاز نيشان ومحطة ضخ المياه شرق جبل الثردة 3، جنوب شرق مدينة دير الزور، واوقعوا قتلى وجرحى في صفوف مسلحي تنظيم داعش.