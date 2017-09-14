الإعدام شنقًا لسائق والمؤبد لاثنين لاتهامهم باختطاف قاصر واغتصابها بالإكراه في إمبابة

كتب -صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة سائق بالإعدام شنقًا، كما عاقبت متهمين اثنين بالسجن المؤبد والسجن 5 سنوات لربة منزل، لاتهامهم بخطف قاصر واغتصابها في القضية التي حملت رقم 34201 جنايات قسم إمبابة.

صدر الحكم برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقي، وعضوية المستشارين أحمد صادق قرني، هشام فؤاد وسكرتير أسعد النوبي.

وكشفت التحقيقات أن المتهم "أحمد. ع"، 28 سنة سائق، اختطف الطفلة "إسراء جمعة "، بالإكراه أثناء محاولتها استقلال سيارة ميكروباص من موقف البوهي، وأجبرها على ركوب "توك توك" مملوك له تحت تهديد السلاح الأبيض حتى لا تستغيث بالمارة، واصطحبها لمسكنه، وشل مقاومتها وتناوب اغتصابها لعدة ساعات، وظلت محتجزة في مسكنه لمدة يوم كامل.

أضافت التحقيقات أن المتهم دعا صديقيه المتهمين الثاني المتهم والثالث، لمحل اختطاف المجني عليها، وتناوبوا اغتصابها كرها.

تابعت التحقيقات أن المتهمة الرابعة، وكشفت عن عذرية المجني عليها، بناءً على طلب المتهم الأول، بعدما أخبرته المجني عليها أنها ما زالت بكرا، لكن المتهمين اغتصبوها وفضوا بكارتها.

أكدت المجني عليها في تحقيقات النيابة، أنها أثناء ذهابها لشراء ملابس من محل بإمبابة، اقتادها المتهم الأول تحت تهديد السلاح الأبيض " مطواة قرن غزال"، إلى شقته عنوة وطلب من المتهمة الرابعة الكشف على عذريتها وتناوب هو وباقي المتهمين اغتصابها بوحشية واحتجزوها 24 ساعة.

