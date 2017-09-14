بالصور.. تنورة وسمسمية في مراسم وضع حجر أساس قصر ثقافة القنطرة شرق

بالصور.. توزيع دروع التميز على الفائزين في مهرجان الخيول العربية

الإسماعيلية _ إنجي هيبة:

وضع الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة، اليوم الخميس، برفقته اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية والشاعر أشرف عامر رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة حجر أساس قصر ثقافة القنطرة شرق.

وتفقد نمنم خلال الزيارة بيت ثقافة القنطرة شرق وشاهد عروض فنية لفرق الثقافة بإقليم القناة منها فرقة الإسماعيلية للآلات الشعبية وفرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية، وفرقة بورسعيد للموسيقى العربية وكورال القنطرة شرق وعرض لفرقة التنورة.