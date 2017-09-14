أجمل طفلة في العالم.. تبهر الجميع بأنوثتها في أسبوع الموضة بنيويورك (صور)

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"الطفلة الأجمل في العالم"، هكذا عرفت "ثيلان بلونديو" عندما كانت في السادسة فقط من عمرها، ولكنها عادت لإبهار الجمهور مرة أخرى بعد 10 سنوات بظهورها في أسبوع الموضة بنيويورك.

تبلغ "ثيلان" من العمر حاليا 16 عامًا، وتعتبر واحدة من أبرز عارضات الأزياء الأكثر شهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويصل عدد متابعي حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام" إلى أكثر من مليون ونصف متتبع.

ونشر موقع "الديلي ميل" البريطاني، مجموعة من الصور لعارضة الأزياء الفرنسية من أسبوع الموضة المقام حاليا بمدينة نيويورك الأمريكية، حيث تألقت "ثيلان" بملابس من توقيع المصمم "مايكل كورز" لمجموعة الربيع والصيف.

وارتدت "ثيلان" ملابس وصلت قيمتها إلى 10 آلاف و640 دولارا أمريكيا، شملت قميصًا حريريا سعره 1395 دولارا أمريكيا وحقيبة مصنوعة من جلد التمساح قيمتها 8 آلاف دولار وبنطلون سعره 695 دولارا أمريكيا وحذاء سعره 550 دولارا أمريكيا.

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عندما بلغت "ثيلان" العاشرة من عمرها تعرضت لانتقادات واسعة عقب ظهورها على مجلة "فوج" الفرنسية بمكياج صاخب وفستان ذهبي، ما عرض والدتها الممثلة "فيرونيكا لوبري" للهجوم من قبل الكثيرين لصغر سن الطفلة.

ودافعت الأم عن طفلتها في تصريحات سابقة، قائلة: "الشيء الوحيد الذي يصدمني في صورتها تلك القلادة التي ترتديها والتي تبلغ قيمتها 3 ملايين يورو".

وتابعت "ثيلان"، ابنة لاعب كرة القدم الفرنسي "باتريك بلونديو"، مسيرتها في عالم الموضة، حيث أصبحت الوجه الدعائي لشركة "لوريال باريس"، وظهرت في عام 2015 بفيلم اسمه Belle & Sebastian: The Adventure Continues.

وتعمل "ثيلان" أيضًا عارضة أزياء لدى "شانيل" و"لاكوست"، وانضمت مؤخرًا إلى علامة "دولتشي آند جابانا"، بالإضافة إلى عملها إلى جانب جيجي حديد وبيلا حديد، وحصلت مؤخرًا على وشم على معصمها يحمل عبارة "حياة واحدة" One Life.