قصص الخادمات مع الفنانات.. إحداهن «ولعت» في الشقة وأخرى سرقت 800 ألف جنيه

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حرق وتعذيب وسرقة، هكذا كانت أغلب العلاقات بين الفنانات وخادماتهن، فكثير من هؤلاء الخادمات استغل قربه من الحياة الشخصية للفنانات واستغل انشغالهن، لسرقة أموالهن ومصوغاتهن، في حين أن بعض الفنانات لأسباب معلنة أو غير معلنة، قررن الانتقام من الخادمات بأساليب بشعة. ونستعرض فيما يلي عددا من أبرز القصص بين الفنانات والخادمات..

وفي هذا التقرير يرصد لكم "التحرير - لايف" أبرز قصص الفنانين مع الخادمات، التي غالبًا لم تكن نهايتها سعيدة.

طارق العريان

تعرضت المطربة السورية أصالة نصري وزوجها المخرج طارق العريان لحادث سرقة من قبل عصابة استغلت غيابهما، وقامت بسرقة مبلغ 70 ألف جنيه من غرفة النوم في منزلهما بالتجمع الخامس، واتضح بعد التحقيقات أن العصابة كانت مكونة من السائق الخاص بطارق العريان وأصالة، وخادمتي الفيلا وشخصين آخرين وجميعهم من إثيوبيا، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب واقعة السرقة، وأمر رئيس نيابة القاهرة الجديدة، بحبس سائق و4 متهمين آخرين، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

نورا

في يوليو عام 2013، تعرضت الفنانة المعتزلة نورا لحادث سرقة، بعد أن وضعت لها خادمتها الإفريقية مخدرًا في كوب العصير وفقدت الوعي، ثم استولت على مقتنيات لها وهربت، وكشفت تحريات الأمن العام بالجيزة وقتها، أن الخادمة قامت بتخدير نورا، ثم استولت على هاتفين محمولين ولاب توب ومبلغ مالي وفرت هاربة، وتبين من التحريات أن الفنانة نورا اتصلت بمي نور الشريف، ابنة شقيقتها الفنانة بوسي، قبل تعرضها للإغماء، وأبلغتها بأن الخادمة دسّت مخدرا في العصير وسرقتها، وعلى الفور كثفت أجهزة الأمن من جهودها لضبط الخادمة.

ماجدة زكي

قبل سبع سنوات تعرضت الفنانة "ماجدة زكي" لحادث سرقة من خادمتها، حيث أمرت النيابة بحبس الخادمة السنغالية بعدما اتهمتها الأخيرة بسرقة بعض المتعلقات الشخصية والملابس من فيلتها بمدينة الشيخ زايد وهروبها. كان سائق الفنانة هو أول من اكتشف السرقة، حيث لاحظ خروج الخادمة من الفيلا وهي تحمل عدة حقائب، الأمر الذي أثار شكوكه.

هالة صدقي

في نهاية عام 2010، وبعد مرور 10 أيام من العمل عندها، استغلت خادمة الفنانة هالة صدقي خروجها لحضور حفل زفاف أحد أقاربها وقامت بسرقة مجوهراتها بقيمة 800 ألف جنيه، ولم تتمكن الشرطة من الوصول إلى السارق الحقيقي، كما تعرض الملجأ الخاص بالأيتام الذي تمتلكه والدتها للسرقة أيضًا.

وصرحت "صدقي"، خلال أحد لقاءاتها الصحفية، بأنها "تشعر بخيبة أمل كبيرة لأن الرحمة في قلوب الناس انتهت، كما أن الحوادث زادت بسبب غياب الأمن بعد حملات الهجوم على رجال الشرطة في كل مكان".

صفاء أبو السعود

تسبب حادث السرقة الذي تعرضت له الفنانة صفاء أبو السعود في إعلان زواجها من الشيخ صالح، حيث تداولت الصحافة في منتصف الثمانينيات أخبار اتهامها الخادمة بسرقة مجوهرات قيمتها 25 مليون جنيه، و219 قطعة مجوهرات ثمينة، مما أثار التساؤلات حول ثروتها حتى أعلنت زواجها.



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نرمين الفقي

في ديسمبر عام 2010 تعرضت الفنانة "نيرمين الفقي" لموقف غريب، حيث لم تكتف الخادمة الخاصة بها بسرقة مصوغاتها الذهبية ومبلغ 36 ألف جنيه و3 آلاف دولار و150 يورو فقط من خزينتها، ولكنها استغلت وجودها بمفردها في الشقة وافتعلت حريقًا أمام باب غرفة النوم حتى تتمكن من فتح باب الغرفة.

ولم يمر الأمر بسلام، فعلى الفور قامت الفنانة نرمين الفقي بعمل محضر بالواقعة، ثم قضت محكمة الجنايات بمعاقبة المتهمة بسرقة وإحراق شقة نرمين الفقي 5 سنوات مع الشغل، وحبس 2 من شركائها في الجريمة 6 أشهر.



بوسي سمير

عاقبت محكمة جنح مستأنف البساتين الفنانة سعدة سمير عبد اللطيف الشهيرة بـ"بوسي سمير" في واقعة من نوع آخر في عام 2005، حيث اتهمت بتعذيب الخادمة الخاصة بها، حيث حبستها داخل شقتها، مما اضطرها لإلقاء نفسها من الشرفة ولقيت مصرعها في الحال.

وعند فتح التحقيقات أفادت النيابة بأنها عذبت الخادمة ورفضت السماح لها بمغادرة المسكن، حتى لجأت الضحية إلى حيلة غريبة للهروب من الجحيم الذي تعيش فيه داخل مسكن الفنانة، فربطت عددًا من الملاءات في بعضها وحاولت النزول عن طريق الشرفة إلى الشارع، إلا أن الحبل الذي صنعته، لم يحتملها وسقطت على الأرض وفارقت الحياة، وعاقبت محكمة جنح مستأنف البساتين الفنانة "بوسي" بتغريمها 200 جنيه فقط.



فيفي عبده

في واقعة هى الأغرب على الإطلاق، اتهمت الفنانة فيفي عبده في عام 2009 باحتجاز خادمتها الفلبينية بشقتها منذ 8 سنوات وتعذيبها بالضرب والإهانة، واستطاعت الخادمة أن تصل لإحدى المنظمات الحقوقية الخاصة بالمرأة لمساعدتها في العودة إلى بلادها، التي بدورها قامت بإبلاغ الشرطة عن الواقعة، ولم يتم الحكم فيها حتى الآن.



رانيا يوسف

حادث سرقة تسبب في اشتعال أزمة بين رانيا يوسف وزوجها المنتج محمد مختار في عام 2010، بعد اعتراف خادمتها في التحقيق معها بسبب السرقة بأنها متزوجة عرفيًا من زوج رانيا، ثم غيرت أقوالها فيما بعد، وبعد ذلك أعلنت الفنانة رانيا يوسف أن سبب طلبها الطلاق من زوجها هو قضية الخادمة، التي اتهمته بالزواج منها عرفيا، حيث تأكدت رانيا من جيران الخادمة أنه كان دائم التردد عليها.