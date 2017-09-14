آخرهن « إيمان العاصي» وممثلة مغربية.. فنانات أثرن الجدل حول «طارق صبري»

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ليس من السهل على أحدهم تغيير مجال عمله، خاصة وإن كان هذا المجال هو الهندسة، التي تمثل دراستها حلما لآلاف الشباب في الثانوية العامة، ولكن لا يخوض المغامرة إلا الموهوبون المؤمنون بقدراتهم، غير العابئين بأحاديث الناس، وهكذا اتخذ ذلك الفنان قراره الذي غير حياته 180 درجة، وجعل منه خلال سنوات فتى أحلام ملايين الفتيات، واستقبلته الدراما التليفزيونية في رمضان، ورسمت له تدريجيا دور "الجان"، هو الفنان الشاب طارق صبري الذي تألق بالعديد من الأدوار في الدراما التليفزيونية، كان أبرزها "الشك"، "أستاذ ورئيس قسم"، "ولى العهد"، وغيرها.

اللافت للانتباه أن طارق صبري أثار الجدل حول علاقاته داخل الوسط الفني، ونرصد أبرز تلك العلاقات خلال التقرير التالى..

جيهان خليل

حالة من الجدل أثارها الفنان الشاب طارق صبري بعد خضوعه لجلسة تصوير جديدة جمعته بالممثلة المغربية جيهان خليل، بعدسة المصور عماد جو، ظهرا فيها بشكل مختلف، حيث ارتديا ملابس رياضية وقفازات الملاكمة.

جلسة التصوير فتحت من جديد باب الجدل حول الفنان الشاب وعلاقته داخل الوسط الفني، واعتقد البعض أن ثمة علاقة عاطفية تجمعه بالممثلة المغربية.

إيمان العاصي

حالة من الجدل أثيرت حول علاقته بالفنانة الشابة إيمان العاصي، فبعدما أكد عدد من أصدقائهما المقربين الخبر، وقاموا بتقديم التهنئة لـ"العاصي" على خطوبتها عبر حساباتهم الشخصية، قاموا بحذفها على الفور، مما أثار الكثير من التكهنات حول رغبة "العاصي" في التكتم على الأمر، بسبب حضانة ابنتها.

وبعد فترة طويلة، خرجت الفنانة إيمان العاصي لتنفي ارتباطها بزميلها، خلال أحد حواراتها الإذاعية، مما أثار التكهنات أيضًا حول إنهائهما علاقتهما العاطفية قبل إعلانها رسميا، أو حرص إيمان على عدم الإعلان بسبب ابنتها.

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كما خرج هو الآخر ونفى خطبته من الفنانة إيمان العاصي في لقائه ببرنامج "صباحك مصري" على شاشة "إم بي سي مصر".





مى عز الدين

تردد الكثير من الشائعات حول وجود علاقة عاطفية بينه وبين الفنانة الشابة مي عز الدين أيضًا، خاصة بعدما تعاون معها في أكثر من عمل، كان أبرزها "الشك"، و"حالة عشق" و"دلع البنات"، ولكن الثنائى لم يؤكد أو ينفي صحة تلك الشائعات.

ريهام حجاج

بعدما قامت الفنانة ريهام حجاج بنشر صورة تجمعهما على صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، بمناسبة يوم ميلاده، جاء الكثير من التعليقات بين المتابعين بالتكهن حول طبيعة علاقتهما، وعلق أحدهم "هو ده مش خطب إيمان العاصي يا جماعة ولا بيتهيألي؟"، وأضاف آخر: "خاطب إيمان العاصي وبيطلعوا مع بعض في الصور في كل مكان، وآخرتها إشاعة، بجد وسط غريب".