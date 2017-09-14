بالصور.. توزيع دروع التميز على الفائزين في مهرجان الخيول العربية

الشرقية – فاطمة الديب:

وزع اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، اليوم الخميس، دروع التميز ومجسمات لحصان جامح على المتسابقين الفائزين في مسابقة "جمال الخيول" والتي بدأت اليوم بمشاركة 95 متسابقًا.

وأعلنت لجنة التحكيم، النتائج النهائية للمجموعات المشاركة في مهارة إناث الخيول العربية المُسجلة، حيث كانت المجموعة الأولى من عمر يوم حتى 6 أشهر، وفازت بها المُهرة "تغريد" لصاحب مزرعة "الرحمن"، وجاءت المُهرة "فريال" في المركز الثاني، والمُهرة "عطرية" في المركز الثالت، والمُهرة "ونيسة" في المركز الرابع.

وفي المجموعة الثانية، تحت سن سنة، فازت المُهرة "سعيدة خديجة" من مزرعة "خديجة" بالمركز الأول، والمُهرة "جوهرة خديجة" من مزرعة "خديجة" بالمركز الثاني، والمُهرة "حنين البستاني" من مزرعة "حارس" بالمركز الثالث، والمُهرة "وردة سبحة" من مزرعة "سبحة" بالمركز الرابع، والمُهرة "مُهجة العراقي" من مزرعة "لين" بالمركز الخامس.

وفازت بالمجموعة الثالثة، تحت سن سنتين، المُهرة "علياء لارا" من مزرعة "محمد غريب" بالمركز الأول، وفازت المُهرة "نادرة" من مزرعة "AR stud" بالمركز الثاني، والمُهرة "شادية إخناتون" من مزرعة "أحمد ياسر مهدي" بالمركز الثالث، والمُهرة "هنا" من مزرعة "سما الرؤوف" بالمركز الرابع، والمُهرة "ناريمان الحمد" من مزرعة "الهرميل" بالمركز الخامس، والمُهرة "لؤلؤة" من مزرعة "أحمد عاطف الزاهد" بالمركز السادس، والمُهرة "ردينة المُغيرات" من مزرعة "الورسان" بالمركز السابع، والمُهرة "هيماء الهاشمية" من مزرعة "أحمد عاطف الزاهد" بالمركز الثامن.

وأوضح المحافظ، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن مهرجان الخيول العربية الأصيلة في دورته الـ 22 بأرض الفروسية بمدينة بلبيس، يُقام على مدار اليوم وغدًا، بمشاركة أكثر من 40 مزرعة و120 حصان عربي من جميع محافظات الجمهورية، للتنافس في مسابقات جمال وأدب الخيل، حيث تشهد فاعليات اليوم الثاني، غدًا الجمعة، مسابقة أدب الخيل.