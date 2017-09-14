بالصور.. كوبري قناة الاتصال ينقذ سكان حي الإمارات من العزلة ببورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

70 مليون جنيه هي تكلفة مشرورع إنشاء كوبري قناة الاتصال بجنوب محافظ بورسعيد، الواصل بين منطقة القابوطي ومشروع الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل بالحي الإماراتي، الذي أنشأ بمنحة من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن المنتظر أن يساهم الكوبري في توفير الوقت لسكان الحي من حوالي 30 دقيقة للوصول إلى المدينة إلى 5 دقائق فقط، وإنهاء حالة العزلة التي يعيشها سكان الحي الجدد، بعيدًا عن أعمالهم وأقاربهم وكافة الخدمات الأساسية من مستشفيات ومدارس وغيرها.

70 مليون جنيه

"مصراوي" رصد الأعمال الجارية لإنشاء الكوبري أعلى قناة الاتصال ببورسعيد، بتكلفة 70 مليون جنيه، والذي يعد امتدادا لمحور 30 يونيو، ويربط مدينة بورسعيد بثلاث نقاط مهمة، هي المنطقة الصناعية والمنطقة السكنية بالحي الإماراتي، ومحور 30 يونيو وأن قناة الاتصال هي قناة تصل بين بحيرة المنزلة، وقناة السويس ويجري تنفيذ الكوبري بحمولة 90 طنًا، وبطول 220 مترًا وعرض 28 مترًا، ويضم 6 حارات لكل اتجاه.

معاناة يومية

قالت "أم رحمة" ربة منزل لـ"مصراوي"، إنها تتعرض وأسرتها لمعاناة يومية للانتقال بين المدينة والمنزل في الحي الإماراتي نتيجة تعرضهم للتفتيش بسبب مرورهم على المنفذ الجمركي، كذلك لاستغراقهم وقت طويل للتنقل، مشيرة إلى أن الكوبري سيوفر الكثير من الوقت.

انعدام الخدمات

محمد صالح، أحد سكان الحي الجدد يقول: "الخدمات شبه منعدمة من مدارس ومستشفيات ومراكز لمديريات خدمية ولا يوجد نقطة شرطة ثابتة بالمنطقة كذلك لا يوجد خبز أو محال لبيع مختلف المواد الغذائية أو صيدليات وعندما أريد شراء أي شيء فأنا أحتاج على الأقل إلى حوالي 30 دقيقة للنزول إلى المدينة ومثلهما في طريق العودة.

تفتيش وتصاريح

قال جمال نصار، المدير العام للمنافذ الجمركية ببورسعيد، إنه بناء على توجيهات المحافظ اللواء عادل الغضبان للتيسير على سكان الحي الإماراتي تم تخصيص الحارة الأولى التالية لحارة العسكريين لسكان الحي وسياراتهم، دون التفتيش الذاتي للسكان ومستلزماتهم، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق أيضًا على أن يتم استخراج تصاريح أو بطاقات خاصة بالسكان يقدمونها عند وصولهم للمنفذ لتيسير خروجهم، على أن يتم نقل العفش من خلال كوبري الشاحنات.

وأصاف مدير المنافذ أنه صدرت التعليمات المكتوبة من إدارة شرطة الموانئ والجمارك لجميع العاملين في المنافذ للتيسير على السكان دون التعرض لهم وحل كافة المشاكل التي قد تواجههم في المنفذ.

أكتوبر والافتتاح

وقال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إنه يتم العمل في المراحل النهائية بمشروع إنشاء كوبري قناة الاتصال بجنوب المحافظة، قبل أيام من افتتاحه أول أكتوبر المقبل، موضحًا أن الكوبري سيصل الحي الإماراتي بمنطقة القابوطي، وأنه يتابع يوميًا الموقف الخاص بالخدمات المقدمة لقاطني الحي، والتي تتضمن انتظام خطوط سير أتوبيسات النقل الداخلي التي تربط الحي بالمدينة على أن تخرج من خلال حارة الشرطة العسكرية.

منافذ بيع

وأضاف "الغضبان" أنه يتابع أيضًا إجراءات تأسيس جمعية تعاونية استهلاكية يكون مجلس إدراتها من الشباب القاطن بالمنطقة، وتخصيص محلات للحوم والخضار والبقالة وتجهيزها بتمويل من المحافظة وإمداد تلك المحلات بالمواد الغذائية من خلال الاتحاد التعاوني الاستهلاكي ويديرها الشباب إلى جانب توفير الخبز يوميًا من خلال منافذ للبيع لحين الانتهاء من إجراءات إنشاء المخبز، بجانب حل مشكلة سيارات المنطقة الحرة لحين افتتاح الكوبري.