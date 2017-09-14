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مصرع عامل بناء انهار عليه جدار برج سكني في الشرقية

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مصراوي Masrawy

مصرع عامل بناء انهار عليه جدار برج سكني في الشرقية

04:41 م الخميس 14 سبتمبر 2017

مصرع عامل بناء انهار عليه جدار برج سكني في الشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:
 
لقي عامل بناء، مصرعه؛ إثر انهيار جزء من جدار برج سكني بمنطقة "الغشام" بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.
 
وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بانهيار جدار أحد العقارات بحي "المستشارين" بميدان "القومية" بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق.
 
وتبين من التحريات، أن انهيار جزء من جدار برج "الـ. م" الكائن بمنطقة "الغشام" ما أسفر مصرع "عباس. م. أ. ع" 19 عامًا، عامل، مُقيم بمحافظة المنيا.
 
وبسؤال نجل عم المتوفى، أشار إلى أنه أثناء عمل المتوفى بالبرج المُشار إليه، بالطابق الأول علوي، وأثناء قيامه بهدم حائط بناء على توجيهات المهندس المسئول، سقط الحائط عليه، وأدى إلى وفاته في الحال.

ولم يتهم أحد بالتسبب في وفاته أو يشتبه في حدوثها جنائيًا، وتحرر المحضر رقم 7149 إداري ثان الزقازيق لسنة 2017.

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