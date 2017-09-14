منظمة حقوقية تونسية تطالب ببناء مقبرة خاصة لدفن جثث غرقى المهاجرين

تونس (د ب أ)

طالب "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" السلطات التونسية اليوم الخميس بتنظيم عمليات دفن لائقة لجثامين الغرقى من المهاجرين السريين، الذين جرفتهم مياه البحر إلى السواحل الجنوبية للبلاد، وبناء مقبرة خاصة بهم.

وقال المنتدى إن التعامل مع جثث المهاجرين التي تطفو على سواحل جرجيس، والذين لقوا حتفهم في حوادث غرق لمراكب الهجرة غير النظامية القادمة من السواحل الليبية، يتم بطريقة غير إنسانية.

وغالبا ما يتم العثور على جثث لمهاجرين من دول افريقية على سواحل جرجيس القريبة من الحدود الليبية، حيث تنطلق القوارب المتهالكة في رحلات السرية باتجاه السواحل الأوروبية، لكن سرعان ماتتعطل المراكب وتنقلب في عرض البحر.

وبحسب المنتدى يدفن متطوعون الجثث التي يتم العثور عليها، على السواحل، بإمكانيات محدودة في قطعة أرض، كانت سابقا تمثل مكانا للقمامة.

وقال المنتدى في بيان له "المشكل الأبرز يبقى الحصول على قطعة أرض من الملك العام أو الملك البلدي تخصص كمقبرة للمهاجرين".

وأوضح أن منظمات دولية ووطنية أبدت استعدادها للمساهمة في تهيئة المقبرة.

وبجانب وضع مقبرة خاصة يطالب المنتدى بتجميع المعلومات الخاصة بالمهاجرين الموتى، وتسجيلهم في قواعد بيانات مركزية تمكن عائلاتهم من معرفة مصيرهم.