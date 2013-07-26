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مسيرة تجوب ميدان التحرير لنبذ العنف والإرهاب

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مسيرة تجوب ميدان التحرير لنبذ العنف والإرهاب مسيرة تجوب ميدان التحرير لنبذ العنف والإرهاب

 

جابت مسيرة تضم العشرات من المتظاهرين ظهر اليوم كافة أرجاء ميدان التحرير، قبيل ساعات من بدء جمعة نبذ الإرهاب والعنف التي دعا إليها الفريق أول عبد الفتاح النائب الأول لرئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي.
> وحمل المشاركون في المسيرة من الجنسين، من مختلف الأعمار أعلام وصور الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وأخذوا في ترديد هتافات تندد بالإخوان المسلمين، فضلاً عن هتافات
> تأييد للقوات المسلحة في مواجهة العنف والإرهاب.
> ولاحظ مندوبو وكالة أنباء الشرق الأوسط استمرار قوات الأمن والقوات المسلحة واللجان الشعبية التي تضم سيدات في تشديد الإجراءات الأمنية عند كافة مداخل الميدان، وعدم السماح لأي من مرتادي الميدان من الدخول قبل الاطلاع على هويته وتفتيشه حيث تتواجد سيدات ضمن اللجان الشعبية، فضلاً عن وجود سيارات شرطة للتدخل السريع داخل الميدان
> لتأمينه من الداخل.

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