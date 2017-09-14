البارزاني يتسلم مشروعا بديلا للاستفتاء من واشنطن ولندن والأمم المتحدة

بغداد (أ ش أ)

تسلم رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، اليوم الخميس، مشروعا بديلا عن الاستفتاء من ممثلي الولايات المتحدة وبريطانيا والأمم المتحدة.

وقالت رئاسة الإقليم - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن البارزاني استقبل وفدا رفيع المستوى من التحالف الدولي يضم ممثل الرئيس الأمريكي بريت ماكجورك وممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش والسفير الأمريكي في بغداد دوجلاس سيليمان والسفير البريطاني فرانك بيكر والوفد المرافق لهم"، مشيرا إلى أن الوفد قدم مشروعا بديلا لإجراء الاستفتاء ، كما رحب البارزاني بإجراء الحوار البناء.

وأكد البارزاني أن الاستفتاء والبديل المقترح ليسا قراري الشخصي وسيتم بحث الموضوع مع القيادة السياسية الكردستانية وسنعلن موقفنا بصدد الموضوع قريبا.

كان مجلس النواب العراقي قد صوت - في وقت سابق - على رفض استفتاء كردستان المزمع إجرائه في 25 سبتمبر الجاري ، والزام رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي باتخاذ كافة التدابير لحفظ وحدة العراق، فيما انسحب النواب الكرد من قاعة البرلمان بعد التصويت.