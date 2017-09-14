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مصدر أمني يكشف كواليس محاولة سرقة المتحف القبطي

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مصراوي Masrawy

مصدر أمني يكشف كواليس محاولة سرقة المتحف القبطي

04:45 م الخميس 14 سبتمبر 2017

مصدر أمني يكشف كواليس محاولة سرقة المتحف القبطي

كتب ـ محمد الصاوي:

أكد مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، أن الخدمات الأمنية بمحطة مترو ماري جرجس ألقت القبض على عامل بحوزته 8 قطع أثرية قام بسرقتها من المتحف القبطي.

وأضاف المصدر لمصراوي، اليوم الخميس، البداية عندما اشتبه المقدم إيهاب الصاوي ضابط مباحث مترو الأنفاق والمعين خدمة محطة مترو ماري جرجس في أحد الأشخاص أثناء دخوله المحطة وبتفتيشه عثر بحوزته على 8 قطع أثرية مختلفة الاحجام.

وبإخطار اللواء قاسم حسين مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات أمر بتشكيل فريق بحث ضم اللواء حسني عبد العزيز مدير مباحث النقل والمواصلات واللواء محمد عبد القوي رئيس المباحث الجنائية والعميد محمد الشربيني وكيل مباحث المترو لتطوير مناقشة المتهم ومعرفه نشاطه الإجرامي.

وتبين للرائد أحمد سيف رئيس مباحث قسم سادس مترو الانفاق أن المتهم يدعى "أيمن.ع" فرد أمن بالمتحف القبطي ومقيم المطرية، وأنه سرق المضبوطات من باب خشبي للقديسة بربار المعروض بالمتحف لمروره بضائقة مالية.

تم تحرير المحضر اللازم وأحاله اللواء أحمد فتحي وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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مصراوي Masrawy

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