الآثار: إحباط محاولة سرقة المتحف القبطي

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أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى أمين، نجاح الجهات الأمنية بمحطة مترو (ماري جرجس) الواقعة أمام المتحف القبطي بمنطقة مصر القديمة في القبض على أحد مراقبي أمن المتحف القبطي أثناء محاولته الهروب بأجزاء من حشوات خشبية أثرية كان قد وضعها في شنطة من البلاستيك بعد أن سرقها من باب خشبي للقديسة بربارة معروض بالمتحف.

وقال أمين- في تصريح اليوم الخميس- إنه توجه بنفسه إلى المتحف فور ورود المعلومات للوقوف على الأحداث، وسير التحقيق بهذا الشأن.

بدورها، أوضحت إلهام صلاح رئيس قطاع المتاحف بالوزارة أنه فور وقوع الحادث تم تحرير محضر بالواقعة وإحالة الموضوع برمته للنيابة العامة لتولى التحقيقات، كما قامت الشرطة باستلام القطع كأحراز وسيتم تسليمها للمتحف مرة أخرى فور انتهاء التحقيقات.