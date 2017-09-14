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ترامب: الوصول لاتفاق حول المهاجرين الشباب "قريب بوضوح"

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مصراوي Masrawy

: الوصول لاتفاق حول المهاجرين الشباب "قريب بوضوح"

04:35 م الخميس 14 سبتمبر 2017

واشنطن (د ب أ)
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، إنه "يقترب بوضوح" من التوصل لاتفاق مع الكونجرس حول حماية المهاجرين الشباب، الذين دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير مشروع وهم أطفال، من الترحيل.

وقال ترامب، خلال مغادرة البيت الأبيض بمروحية، للصحفيين :"نعمل على وضع خطة " لبرنامج "الإجراء المؤجل للقادمين في مرحلة الطفولة" (داكا) المهم، الذي تعهدت حكومته في وقت سابق هذا الشهر بالغائه .

وقال ترامب إن كبار أعضاء الكونجرس من حزبه الجمهوري ،الذي يحظى بالأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب، "متفقون للغاية" فيما يتعلق باتفاق سوف يعالج داكا . وأشار إلى أن أي اتفاق بهذا الشأن لابد أن يشمل "تأمين كبير للحدود".

وأضاف ترامب ،الذي اتخذ الخطوات الأولى لتنفيذ وعده خلال حملته الانتخابية بتحصين الحدود مع المكسيك، أن "الجدار سوف يأتي لاحقا".

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