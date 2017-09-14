أخبار عاجلة

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

النمسا تعترض على خطط يونكر بشأن شينجن

Google+ Print

مصراوي Masrawy

النمسا تعترض على خطط يونكر بشأن شينجن

04:35 م الخميس 14 سبتمبر 2017

النمسا تعترض على خطط يونكر بشأن شينجن

رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر

فيينا (د ب أ)

لم تلق الخطط الأخيرة التي أعلن عنها رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، بشأن توسيع منطقة شينجن للتأشيرة الموحدة لتشمل جميع دول الاتحاد الأوروبي، قبولا كثيرا في الأوساط السياسية في النمسا حيث اتفق المستشار النمساوي كريستيان كِرن ،من الحزب الاشتراكي النمساوي، و وزير خارجيته زيباستيان كورتس، من حزب الشعب النمساوي، وبشكل غير معهود على رفض هذه الخطط.

وقال كِرن، في معرض رفضه هذه الخطط: "أرى أن هذه الخطط غير متأنية" مضيفا، في تصريح لإذاعة النمسا، أن هناك حاجة للمزيد من التعاون الأوروبي في القضايا الاقتصادية، وفي مكافحة التهرب الضريبي والاغراق الاجتماعي، مضيفا: "قبل أن يتم حسم كل هذه الأمور فإن توسيع منطقة اليورو ليس مجديا ببساطة لأن ذلك يضخم المشاكل".

ومنطقة شينجن كانت وستظل مفتوحة للجميع، وبالتحديد لكل من يستوفي المعايير، ودعا كورتس لتجنب حدوث وضع جديد على غرار الوضع الحالي في اليونان.

وطالب يونكر في خطابه أمس الأربعاء بتطبيق سريع بقدر الإمكان لعملة اليورو في كافة الدول الأعضاء في الاتحاد، وانضمام كافة الدول الأعضاء إلى منطقة الانتقال الحر (شينجن) ،والتي لا تقيم بينها نقاط تفتيش وتحقق من الهوية.

ولا تزال كل من بريطانيا وأيرلندا وقبرص ودول جديدة في الاتحاد الأوروبي، مثل بلغاريا ورمانيا وكرواتيا، غير أعضاء في اتفاقية شينجن.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تريزا ماي تلقي خطابا حول "بريكست" في إيطاليا الأسبوع المقبل

    أخبار

  • الجيش الروسي يجري مناورات عسكرية واسعة على حدود الاتحاد الأوروبي

    أخبار

  • محكمة أوروبية: لا حظر على الأغذية المعدلة وراثيًا دون دليل

    أخبار

  • رئيس المفوضية الأوروبية: بريطانيا ستندم على الخروج من الاتحاد الأوروبي

    أخبار

إعلان

cc16f2b4be.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات

الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي

الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ

محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ