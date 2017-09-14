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اجتماع يمني بصنعاء يؤكد على الحل الداخلي لأي خلافات بين الحوثيين وحزب صالح

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مصراوي Masrawy

اجتماع يمني بصنعاء يؤكد على الحل الداخلي لأي خلافات بين الحوثيين وحزب صالح

04:33 م الخميس 14 سبتمبر 2017

اجتماع يمني بصنعاء يؤكد على الحل الداخلي لأي خلافات بين الحوثيين وحزب صالح

صنعاء (د ب أ)
أكد اجتماع سياسي وإعلامي رفيع في العاصمة اليمنية صنعاء، اليوم الخميس، على الحل الداخلي لأي خلافات أو تباينات بين مكوني جماعة أنصار الله الحوثية، وحزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يتزعمه الرئيس السابق، علي عبد الله صالح.

جاء ذلك خلال لقاء عقده صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى (قيادي حوثي) والأمين العام للمؤتمر الشعبي العام، عارف عوض الزوكا، ووزير الإعلام في حكومة صنعاء أحمد حامد(محسوب على الحوثيين)، وقيادات إعلام حزب المؤتمر وجماعة الحوثي.

وأكد اللقاء ، حسب وكالة سبأ التابعة للحوثيين، على "أن أي خلافات أو تباينات محدودة ومؤقته وعارضة بين المكونين كظاهرة صحية وسليمة في الإدارة والأعمال السياسية ستحل، وأنه سيتم التعامل معها في الإطار الداخلي ووفق آليات العمل والثوابت الوطنية وطبيعة الاتفاق في هذه المرحلة والبناء من أجل المستقبل دون وصولها إلى الإعلام".

وتم التوضيح خلال هذا اللقاء أن" الاتفاقات السابقة والتعاطي المسؤول بين قيادتي المكونين( الحوثيون وحزب صالح) مع التفاعلات الإعلامية التي خرجت عن السياق المهني والواجب الوطني والأخلاقي في هذه المرحلة وقدمت هدايا مجانية للعدوان( التحالف العربي) وخاصة في استهدافه للجبهة الداخلية، سيتم التعامل معها تنظيميا وقانونيا ضد كل من يحاول أن حرف مسار المواجهة وطبيعتها وأولوياتها".

يأتي هذا في الوقت الذي يعيش فيه تحالف(الحوثي- صالح) توترا كبيرا، في ظل اتهامات متبادلة بسوء الحكم في مناطق سيطرتهم، مع دعوة كل طرف لتقييم الشراكة مع الآخر.

 

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