إحباط تهريب 21 أجنبيا إلى ليبيا عبر السودان



الخرطوم (أ ش أ)

أحبطت قوات الدعم السريع بالسودان، عملية جديدة لتهريب البشر تضم 21 أجنبياً بينهم خمس فتيات، إلى ليبيا عبر الطريق الغربي بالصحراء، وتم ضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأفادت قوات الدعم السريع السودانية بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو -في بيان اليوم الخميس- بتلقيها معلومات بأن عدداً من مواطني دول مجاورة في طريقهم إلى ليبيا اتخذوا من الأراضي السودانية معبراً لهم، فتم عمل كمين محكم بواسطة والقبض عليهم على بعد 50 كيلومترا غرب منطقة (فتاشة) بالطريق الغربي، واتضح أنهم 21 شخصا بينهم 5 فتيات من جنسيات مختلفة.

وأوضحت القوات أنه تم نقل المقبوض عليهم إلى قسم الشرطة لتكملة الإجراءات القانونية في مواجهتهم، وأفادوا بأنهم كانوا في طريقهم إلى ليبيا ومنها إلى أوروبا.