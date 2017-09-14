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بالصور.. التحفظ على نصف طن "استاكوزا" بدون تصريح صيد في الأقصر

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مصراوي Masrawy

بالصور.. التحفظ على نصف طن "استاكوزا" بدون تصريح صيد في الأقصر

04:39 م الخميس 14 سبتمبر 2017

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الأقصر - محمد محروس:

تمكن ضباط شرطة المسطحات المائية والبيئة بالأقصر، اليوم الخميس، من ضبط سيارة نقل محملة بنصف طن أسماك "استاكوزا" بدون تصريح من الجمعية التعاونية لصائدي الأسماك.

تلقى اللواء مصطفى صلاح الدين مدير أمن الأقصر، إخطارًا من شرطة المسطحات المائية والبيئة بضبط المدعو "خيري. م. ع" 48 سنة، مقيم بدائرة مركز شرطة طيبة أثناء قيادته السيارة رقم "ص ق ل 5473" محملة بكمية كبيرة من أسماك الاستاكوزا تزن حوالي خمسمائة كيلو جرام (نصف طن) تقريبا بدون تصريح من الجمعية التعاونية لصائدي الأسماك بالأقصر بالمخالفة لأحكام القانون رقم 124 لسنة 1983 بشأن تنظيم الثروة السمكية لصيد الأسماك.

وبمواجهة السائق بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته لتلك الأسماك للاتجار بها في السوق السوداء، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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