بالصور.. محافظ بورسعيد يفتتح الحضانة النموذجية بالحي الإماراتي

بورسعيد - طارق الرفاعي:

افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، أول حضانة نموذجية بمنطقة الحي الإماراتي جنوب المحافظة، والتي أعدتها مديرية التضامن الاجتماعي لخدمة أبناء الحي.

وقالت الدكتور سوسن حبيش، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، إن الحضانة تضم 4 فصول ثلاثة منها للأطفال من سن 3 شهور إلى 4 سنوات وواحد للأطفال من سن 4 إلى 6 أطفال بالإضافة إلى حديقة للألعاب.

وأشارت مدير التضامن، إلى أنه تم تجهيز الحضانة بأحدث أساليب التعليم وستبدأ اعتبارا من السبت المقبل، في تلقي طلبات أولياء الأمور لتبدأ الدراسة مع بداية العام الدراسي الجديد.