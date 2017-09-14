ضبط مدير مطحن هرب 35 طن دقيق مدعم بدمياط

دمياط – محمد إبراهيم:

شنّت مباحث التموين بمديرية أمن دمياط، حملة موسعة لمراقبة الأسواق ومكافحة قضايا السلع التموينية والتصدي لجشع التجار، اليوم الخميس، وحررت محضرًا ضد "ع.أ"، مدير أحد مطاحن مدينة دمياط الجديدة لاتهامه بتجميع 35 طن دقيق بلدي مدعم لإعادة تصنيعه وبيعه بأزيد من السعر المقرر واستغلال المال العام.

كما نجح ضباط المباحث في إلقاء القبض على "م.ع"، مالك سوبر ماركت بمدينة رأس البر لحيازته كميات كبيرة من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية شملت زبادي وجبن أبيض وبسطرمة، وبعد معاينة منتجات الألبان تبين أنها متغيرة الخواص وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرر عن ذلك المحاضر القانونية للعرض على النيابة العامة.