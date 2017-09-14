ضبط 410 كيلو لحوم فاسدة في المنيا

المنيا - ريمون الراوي:

تمكنت مديرية الطب البيطري بالمنيا، اليوم الخميس، من ضبط 410 كيلوجرام غير صالحه للاستهلاك، من اللحوم السودانية، وذلك خلال حملة تفتشية نظمتها مديرية الطب البيطري بالتعاون مع مباحث التموين على المصانع المقامة بالمنطقة الصناعية شرق النيل.

وقال الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، إنه تم التحفظ على المضبوطات وإعدامها وفقًا للشروط والضوابط، مؤكدًا استمرارا للحملات التفتيشية بصفة دورية على المطاعم والأسواق والمحلات العامة للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة من أجل الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.