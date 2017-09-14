مطالب برلمانية بمزيد من الدعم لمشيرة خطاب في انتخابات «اليونسكو»

التحرير

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مع اقتراب شهر أكتوبر وإجراء انتخابات المدير العام لمنظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة، ينتظر المصريون مصير المرشحة المصرية الدكتورة مشيرة خطاب، التي ستكون في مقدمة المتنافسين على المنصب بجانب 8 آخرين.

وتتقدم السفيرة مشيرة خطاب بقوة نحو قيادة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو»، بينما دخلت المعركة الانتخابية حول هذا المنصب الثقافى الدولى الرفيع المستوى مرحلتها الأخيرة، استعدادا للحظة الحقيقة فى شهر أكتوبر المقبل.

من جانبها طالبت النائبة آمنة نصير، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بضرورة دعم السفيرة مشيرة خطاب لرئاسة منظمة اليونسكو، لافتة إلى أنها مناسبة لهذا المنصب، نظرًا لخبراتها وثقافتها الكبيرة التى تتمتع بها.

وأضافت نصير، فى تصريح لـ«التحرير» أن حسم السفيرة مشيرة خطاب المنصب سيعطينى دعما معنويا وسيكون بمثابة إنصاف لمصر أمام العالم تجاه كل الأوغاد والعاقين للتاريخ المصري، مؤكدة أن تاريخ مصر وحصادها يفوق أى دولة على كوكب الأرض.

بينما طالب النائب أشرف عثمان، عضو مجلس النواب، بمواصلة حشد الجهود الرسمية والدبلوماسية، وراء السفيرة مشيرة خطاب للفوز بمنصب مدير منظمة اليونسكو المقبل.

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وقال عثمان إن مصر تستحق هذا الشرف، وهى من أولى المساهمين والمشتركين في اليونسكو، كما أن تاريخها وحضارتها العريقة يرشحانها تماما لشغل هذا المنصب الدولي المهم، وهو ما يؤكد قرب فوز مصر بالمنصب وحسمه لصالح القاهرة.

وأوضح عضو مجلس النواب أن الحملة التي قادتها السفيرة مشيرة خطاب لدعم ترشيحها نالت ردودا دولية طيبة، وحققت صدى إيجابيًا، ولا بد من المواصلة على هذا النهج حتى الفوز بالمنصب.

فى حين أكد النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان في مجلس النواب، أهمية حسم منصب رئاسة اليونسكو لصالح مصر، خصوصا أن مصر أدارت ولا تزال معركة صعبة بشأنها، دعما للسفيرة مشيرة خطاب.

وأضاف محمود أن فوز مصر برئاسة اليونسكو، سيكون له صدى دولي إقليمي كبير، خصوصا أن مصر تحتل مكانة فريدة بين الدول بسبب إمكاناتها التراثية والثقافية، مشددا على ضرورة مواصلة هذه المعركة وشحذ كل الجهود وراء مرشحة مصر سياسيا ودبلوماسيا للفوز بالمنصب، متوقعا أن فوز مصر بالمنصب سيحقق فائدة ثقافية وتراثية عظيمة للآثار المصرية التي تحتاج إلى عناية خاصة.

كانت السفيرة مشيرة خطاب، مرشحة مصر والاتحاد الإفريقي لرئاسة منظمة «اليونسكو»، قالت: إن الجولات والمقابلات الأخيرة التي أجرتها اتصالا بانتخابات مدير عام اليونسكو كانت إيجابية للغاية، وإن وزارة الخارجية تعكف حاليا على تقييم الموقف بشأن هذه الانتخابات.