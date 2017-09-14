الاتحاد الأفريقي يوضح حقيقة سحب تنظيم أمم أفريقيا 2019 من الكاميرون

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تحدث عبد المنعم "شطة"، رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن حقيقة سحب تنظيم بطولة أمم أفريقيا 2019 المقبلة من الكاميرون، وذلك حسبما أفاد اليوم الخميس، في تصريحات صحفية.

وكانت أنباء ترددت في بعض وسائل الإعلام خلال الساعات القليلة الماضية، عن وجود نية لسحب البطولة من الكاميرون، لعدم قدرتها على استضافتها ومنحها إلى كوت ديفوار.

وقال شطة رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم: "هناك العديد من اللجان التي ستقوم بمعاينة الملاعب، ومدى قدرة البلد على استضافة البطولة من عدمها".

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وأضاف شطة، أن البطولة ستقام في 2019، وهناك متسع من الوقت للجان المشكلة، من أجل كتابة تقرير عن مدى قدرة الكاميرون، مشددًا على صعوبة استضافة البطولة، في أي دولة خلال الفترة المقبلة، خصوصًا بعد زيادة عدد المنتخبات إلى 24 بدلاً من 16.

يذكر أن الجابون استضافت النسخة الأخيرة لبطولة أمم أفريقيا 2017 والتي أقيمت في شهر يناير الماضي، حقق المنتخب الكاميرون البطولة بعد الفوز في النهائي على المنتخب الوطني بهدفين لهدف.