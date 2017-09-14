جولة أولى نارية بـ«الشامبيونزليج».. الإنجليز يتفوقون والإسبان يثأرون

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انتهت أمس الأربعاء، مواجهات الجولة الأولى بدوري أبطال أوروبا، وشهدت مباريات قوية للغاية، وجاءت بمعدل تهديفي عال.

وشهدت الجولة تفوقا إسبانيا، بعد أن ثأر فريق برشلونة الإسباني من نظيره يوفنتوس الإيطالي، وحقق فوزًا ساحقًا بثلاثية نظيفة، في مباراة القمة التي جمعت بينهما الثلاثاء الماضي، ونجاح البرغوث الأرجنتيني في كسر عقدة الإيطالي بوفون بتسجيل هدفين في مرماه.

كما شهدت الجولة عودة البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى التشكيلة الأساسية بعد فترة الإيقاف ونجح فى تسجيل هدفين، ليستمر فى تألقه في البطولة الأقوى أوروبيا.

كما تفوقت جميع الأندية الإنجليزية في كل مواجهات الجولة الأولى، ولعل أبرزها فوز تشيلسي بسداسية على كارارباج، واكتساح مانشيستر سيتي فينورد الهولندى برباعية نظيفة، وفوز توتنهام على دورتموند بثلاثية مقابل هدف.

بينما جاء أداء الأندية الإيطالية ضعيفا للغاية، بواقع هزيمتين مقابل تعادل وحيد.

وظهرت الأندية الفرنسية بأداء قوى، ونجح فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان في الفوز بخماسية نظيفة على سيلتيك، شهدت تسجيل الوافد الجديد كيليان مبابي وتسجيل الصفقة الأغلى في التاريخ البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وفيما يلي يستعرض لكم «التحرير» أبرز أرقام الجولة الأولى بدوري أبطال أوروبا على النحو التالي.

- عدد المباريات:

أقيمت 16 مباراة انتهت منها 12 بالفوز، و4 مباريات بالتعادل ما بين السلبي والإيجابي.

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- الأهداف المسجلة:

تم تسجيل 54 هدفًا خلال الجولة الأولى في جميع المواجهات.

- الفرق الأكثر تهديفًا:

تشيلسي بـ6 أهداف في مرمى كارارباج أجداد.

- عدد الكروت الصفراء:

تم إشهار 68 كارتا أصفر في جميع مباريات الجولة الأولى، وكان فريقا اليوفينتوس الإيطالى، وفينورد الهولندي صاحبي النصيب الأكبر من تلك البطاقات بمجموع 5 لكل فريق.

- عدد الكروت الحمراء:

تم إشهار 8 كروت حمراء في جميع مواجهات الجولة الأولى، وكان فريق شنغهاي شينخوا صاحب النصيب الأكبر ببطاقتين.