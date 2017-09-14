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المنتخب الوطني يودع البطولة الإفريقية للسلة

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المنتخب الوطني يودع البطولة الإفريقية للسلة المنتخب الوطني يودع البطولة الإفريقية للسلة

التحرير

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خسر الوطنى لكرة السلة (رجال) بقيادة عمرو أبو الخير المدير الفنى، أمام المغرب بنتيجة 66/62، فى المباراة التى جمعت المنتخبين فى دور ربع النهائى ببطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة السلة تونس السنغال، والمقامة فى الفترة مابين 8 إلى 16 سبتمبر الجارى.

وجاءت نتائج الأشواط المباراة كالتالي: "13- 16، 22-16، 16- 18، 15-12".

وضمت قائمة المنتخب الوطنى لكرة السلة كلاً من : "رامى جنيدى، إبراهيم الجمال، يوسف شوشة، سامح رميح، معتز عكاشة، مهند الصباغ، عمرو الجندى، هيثم حلمى، مصطفى مكاوى، أحمد السلعاوى، رامى إبراهيم، أحمد سامى".

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وكان قد تأهل منتخبنا الوطنى لربع النهائي بعد الفوز على منتخب جنوب إفريقيا بنتيجة 70-51 في ختام الدور الأول من البطولة.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب المغربى المتأهل من مواجهة تونس والكونغو الديمقراطية.

 

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التحرير

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