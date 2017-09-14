تعيين فتحي خضير مساعدًا لرئيس جامعة القاهرة لمشروعات تطوير مستشفيات كلية الطب

كتب- محمد قاسم:

أصدر الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، قرارًا بتعيين الدكتور فتحي خضير، عميد كلية طب قصر العيني، مساعدًا لرئيس الجامعة لمشروعات تطوير مستشفيات كلية الطب.

يشار إلى أن هناك عدة مشاريع يتم تنفيذها حالياً في إطار خطة شاملة لتطوير مستشفيات جامعة القاهرة، منها: "مشروع تطوير قصر العيني القديم الذي وصل تمويله إلى 2 مليار جنيه، والمقرر له الإنتهاء في 2020، بالإضافة إلى تطوير مستشفى الأطفال أبو الريش المكونة من 4 مباني، هي أبو الريش الياباني وأبو الريش المنيرة والمبنى الوقائي ومبنى العيادات الخارجية الجديد علي أرض مهداة من البنك العربي الأفريقي وبمنحة من اليابان بقيمة 18 مليون لجامعة القاهرة، إلى جانب اسستكمال مشروع 185 طوارئ المجاني".