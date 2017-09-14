التعليم تعد مشروعًا لتنمية المهارات العلمية والتكنولوجية لتلاميذ المرحلة الإعدادية

كتبت- ياسمين محمد:

أعدت وزارة التربية والتعليم، مشروع "تنمية المهارات العلمية والتكنولوجية لتلاميذ المرحلة الإعدادية"، توافقًا مع رؤية مصر (2020 – 2030)، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بإتاحة التعلم الفعال للطلاب، وإكسابهم مهارات الاستقصاء والتفكير العلمي ومهارات القرن الحادي والعشرين.

وقال يسري ساويرس، مدير عام تنمية مادة العلوم، إن هذا المشروع يحتوي على أنشطة تستهدف عمليات التعلم، من خلال أنشطة علمية تتمركز حول المتعلم؛ لتوفير الخبرات التعليمية التي تمكنه من الاستمرار في تعلمه وتنمي مهاراته وميوله العلمية، وتعتبر امتداد لمفهوم مدارس STEM، مشيرًا إلى أنه شارك في إعدادها خبراء من مركز تطوير المناهج، ومكتب تنمية مادة العلوم، ومشروع مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، ومن خلال حقيبة تدريبية تم اعتمادها من الأكاديمية المهنية للمعلمين؛ وذلك بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأضاف ساويرس، في بيان له اليوم الخميس، أن هذا المشروع يستهدف جميع تلاميذ الصف الأول الإعدادي في أحد الإدارات التعليمية بكل مديرية بواقع (1084) مدرسة إعدادية على مستوى الجمهورية، وتلاميذ الصف الثاني الإعدادي على العينة التجريبية للعام الدراسي المنصرم.

وأشار ساويرس، إلى أن موجهي عموم العلوم والموجهون الأوائل بالإدارات المختارة شاركوا في ورشة عمل في الفترة من 22-24 من أغسطس الجاري؛ لإطلاعهم على أبعاد المشروع، وإعداد خطة لترتيب جميع معلمي المدارس الإعدادية المختارة لتنفيذ المشروع.

وأكد ساويرس، أنه تم تدريب عدد (24) مدربًا من مختلف المديريات التعليمية على الحقيبة التدريبية للمشروع في الفترة من 26-30 من الشهر الجاري؛ توطئة لتدريب بقية زملائهم بالإدارة التعليمية، ويجري الآن تدريب معلمي العلوم بالمرحلة الإعدادية بالمدارس محل تنفيذ المشروع في جميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية برعاية السادة مديرو المديريات وموجهو عموم العلوم استعدادًا لبدء فعاليات العام الدراسي 2017 / 2018.