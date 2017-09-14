التعليم: تفعيل مبادرة "المسألة أخلاق" بين المعاهد القومية والأكاديمية العربية

كتبت-ياسمين محمد:

عقدت إدارة المعاهد القومية التابعة لوزارة التربية والتعليم، أول ورشة عمل خاصة بمبادرة "المسألة أخلاق" في مقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالقرية الذكية.

وأكدت عزة شعبان، رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية، أن هذه الورشة نتاج فعاليات بروتوكول التعاون بين الأكاديمية والمعاهد القومية، والذي تم توقيعه أثناء المؤتمر الأول لتطوير المعاهد القومية أغسطس الماضي.

وأضافت شعبان، في بيان، اليوم الخميس، أنه شارك في إعداد المبادرة كل من: "منى الحلواني، مدير العلاقات الثقافية وإشراف اللغة الفرنسية بالمعاهد القومية، والدكتورة إيناس برسوم، مستشار رئيس الأكاديمية، والدكتور روني برسوم، من مؤسسة "lifeup factory").

وأوضحت شعبان، أن هذه الورشة تتضمن مناقشة الأفكار والقيم التي سيتم تناولها مع الطلاب من خلال الأنشطة اللاصفية لقيم: (الصدق، والأمانة، والتعاون، والإتقان، واحترام الآخر، والانتماء، والجمال، وغيرها من القيم البناءة).

وأكدت أنه سيتبع هذه الخطوة تشكيل فرق عمل بكل مدرسة من مدارس القوميات من كل المراحل والتخصصات، لتنفيذ الفكرة بأنشطة مختلفة بكل اللغات العربية والفرنسية والإنجليزية، ثم تنظم المعاهد القومية مهرجان في الفصل الدراسي الثاني ليتم تقديم الأنشطة فيه بالتعاون مع الأكاديمية.