السويدي: الموافقة على تعديلات اللائحة بنسبة 99% تؤكد قوة الائتلاف

كتبت- مروة شوقي:​

وجه المهندس محمد السويدي، رئيس ائتلاف "دعم مصر"، رسالة شكر إلى أعضاء الائتلاف، بعد الانتهاء من التصويت على تعديل النظام الأساسي للائتلاف.

ووصف السويدي، حضور نواب الائتلاف للتصويت على تعديلات النظام الأساسي لدعم مصر بـ"المشرف"، مشيرًا إلى أنه أرسل رسالة قوة للوسط السياسي المصري بوجود كيان سياسي قوي على الساحة السياسية.

وأضاف السويدي: "حضور 241 عضوًا من أصل 348 من أعضاء الائتلاف، بنسبة تفوق 69 %، يعطي رسالة انتماء قوية للائتلاف، مع العلم أن العديد من الاعتذارات كانت لأسباب اضطرارية وقهرية حالت دون حضو بعض النواب".

وأكد رئيس ائتلاف دعم مصر، أن الائتلاف يعمل من أجل الوصول لخدمة جيدة وملموسة للمواطن، مشيرًا إلى أن الائتلاف يعمل حالياً على العرض التقديمي الذي سيعرض عليهم في اجتماع الائتلاف المقبل في الأسبوع الأول من أكتوبر، والذي سيشمل عرض خطة العمل وتدشين الحلة الجديدة للائتلاف.

يذكر أن مقترح إدخال تعديلات شمل 4 مواد باللائحة الأساسية للائتلاف، وهي "6 و 8 و 9 و10"، وجاء التصويت بالموافقة على التعديلات بنسبة 99٪ من الحاضرين بالجمعية العمومية، بنسبة حضور 69%، حيث شارك على مدار يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، 241 نائبًا من أصل 348.

وجاءت عدد الأصوات الباطلة 1% والصحيحة 240، ووافق 238 بنسبة موافقة 99%، مقابل ٢ غير موافق.