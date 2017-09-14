الجيش الفرنسي يصفي إرهابيين اثنين في مالي

باريس (أ ش أ)

أعلنت قيادة أركان الجيوش الفرنسية اليوم الخميس أن قوة "برخان" لمكافحة الارهاب في منطقة الساحل قامت بتصفية إرهابيين اثنين في جنوب غرب "جاو" بشمال مالي.

وقال المتحدث باسم قيادة أركان الجيوش الفرنسية العقيد باتريك ستيجر إنه بعد التحقق من عدة مؤشرات تم اكتشاف معسكرات لمجموعات إرهابية بالقرب من الحدود مع بوركينا فاسو.

وأوضح أن الجيش الفرنسي نفذ عملية - فجر يوم 8 سبتمبر - بمروحيات من طراز "تايجر" و مجموعات من القوات الخاصة مدعومة بطائرات "ميراج 2000" و طائرات بدون طيار من طراز "ريبر".

وأضاف ان القوات الفرنسية تعرضت لهجوم و قامت على اثره بالرد ما اسفر عن مقتل عنصرين من المجموعات المسلحة الارهابية وتدمير عربات "بيك أب" ودرجات بخارية و ضبط اسلحة كلاشنيكوف من طراز "اي كي 47" و ذخيرة و معدات تسمح بتحضير عبوات ناسفة.

وأعلنت فرنسا - في عام 2013 - تدخلها العسكري في مالي للتصدي للمجموعات الإرهابية القريبة من القاعدة، والتي كانت تسيطر على شمال البلاد، إلا أن مناطق كاملة لا تزال خارج سيطرة القوات المالية والفرنسية والأممية التي تتعرض بانتظام لهجمات دامية بالرغم من التوقيع في مايو و يونيو 2015 على اتفاق سلام لعزل المجموعات المتطرفة.