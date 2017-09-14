ارتفاع أعداد قتلى الهجوم المزدوج بأحد المطاعم العراقية إلى 60 شخصا

بغداد (أ ش أ)

ارتفعت أعداد قتلى الهجوم المزدوج الذي استهدف مطعما قرب مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار جنوبي العراق إلى 60 قتيلا.

وذكرت قناة (العربية) الإخبارية اليوم الخميس أن إرهابيين اعتدوا على مواطنين داخل مطعم على الطريق أعقبه انفجار سيارة مفخخة قرب سيطرة فدك (نقطة تفتيش) في حدود محافظة ذي قار مع (محافظة) المثنى .

كما وقع تفجير ثان قرب مطعم يدعى (آسيا) غربي ذي قار على الطريق الدولي السريع الرابط بين الناصرية والبصرة، ولم تعرف حصيلة هذا التفجير بعد.

يذكر أن مدينة الناصرية هي مركز محافظة ذي قار، وتقع على بعد 305 كيلومترات جنوب بغداد.

ويعود آخر هجوم شهدته المحافظة إلى أبريل الماضي، عندما أسفر فجر انتحاري نفسه في مجموعة من ميليشيات الحشد الشعبي، مما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين.