نائب عراقي: محافظ كركوك يستلم 10 ملايين دولار شهريا من الإقليم

بغداد (أ ش أ)

عزا النائب التركماني ومقرر مجلس النواب العراقي نيازي معمار أوغلو، اليوم الخميس، سبب اقالة محافظ كركوك، نجم الدين كريم، إلى الفساد الإداري والمالي دون ربطها بملف الاستفتاء ورفع العلم في الإقليم، وأكد أنه كان يتسلم 10 ملايين دولار شهريا من مالية الإقليم.

وقال النائب التركماني -في موتمر صحفي عقده في مجلس النواب وأوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)- إن "الكل يعلم ما جرى ويجري في الحكومة المحلية في محافظة كركوك من الفساد المالي والإداري المستشري، وإنه منذ سنوات عملنا وفق صلاحيتنا أن تكون لنا وقفة جادة لإيقاف هذه المهزلة في كركوك دون المساس ودون ربط ملف إقالة محافظ كركوك بمشروع الاستفتاء والعلم الكردستاني وحصرنا الملفات بالفساد الإداري والمالي.

وأضاف أن "هناك أمور مخجلة حدثت في الحكومة المحلية وديوان محافظة كركوك ويوم 6 أبريل 2017 قمت بجمع توقيع 124 نائب وذهبنا للاستشارة القانونية في هيئة رئاسة مجلس النواب لكي نحصل على المخرج القانوني لإقالة محافظ كركوك وأن رئاسة مجلس النواب اعلمتني بضرورة إحالة هذا الملف الى مكتب رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات القانونية ومكثت لدى مكتب رئيس مجلس الوزراء لأكثر من اسبوعين وحصلت على القناعة القانونية لإحالة الملف تحت قبة البرلمان".

وتابع انه "تم التصويت بدرج الملف بجدول اعمال اليوم ومن بعدها تم التصويت من قبل اعضاء مجلس النواب ان يكون عرض الاقالة بجلسة اليوم حصرا، وتم التصويت على إقالة محافظ كركوك بعد اكتمال النصاب القانوني ومنذ بدء الجلسة".

وذكر أن عدد الموجودين 178 نائبا وعند عرضه على التصويت حصل على الاغلبية المطلقة، موضحا أن الاتهامات كانت تشير الى سوء الفساد المالي والاداري ومنها قيام محافظ كركوك استلام مبلغ مقطوع من اقليم كردستان قدره 10 ملايين دولار شهريا كحصة عن النفط المصدر من حقول كركوك ولم يودعها في حساب المحافظة بالمصارف الحكومية المعتمدة ولا تخضع لتدقيق ديوان الرقابة المالية ولا يتناسب المبلغ مع الكمية المصدرة من حقول كركوك ولا يتم تصدير النفط عن طريق شركة سومو حسب ما نص قانون الموازنة الاتحادية عام 2017".

ونوه إلى أن "من هذه التهم اعطاء معظم المشاريع التي نفذت من الموازنة عن طريق الدعوات المباشرة واقتصار المشاريع الكبرى على شركات محدودة".