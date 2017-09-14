كازاخستان مستعدة لإرسال قوات للمراقبة في سوريا حال موافقة مجلس الأمن

موسكو (أ ش أ)

أعلن الرئيس الكازاخستاني نور سلطان نزاربايف أن بلاده يمكن أن تُرسل عسكرييها إلى مناطق خفض التوتر في سوريا في حال موافقة مجلس الأمن الدولي على قرار بإرسال مراقبين إلى سوريا.

وقال نزاربايف - خلال مؤتمر صحفي في أستانا اليوم الخميس، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الاخبارية - "يمكن أن نرسل قواتنا إلى مناطق ساخنة فقط بقرار من البرلمان ووفقا للدستور".

وأضاف "إذا اتخذت الأمم المتحدة قرارا حول إرسال قوات مراقبة إلى سوريا، فإننا سنتمكن باعتبارنا عضوا في الأمم المتحدة من إرسال عسكريينا إلى هناك للمشاركة".

من جانبه، قال المبعوث الرئاسي الروسي إلى سوريا ورئيس الوفد الروسي لاجتماعات أستانا الكسندر لافرينتييف "إن الجولة الحالية في أستانا تعد ختامية لإقامة مناطق تخفيف التصعيد، ولكن عملية أستانا ستستمر لحل العديد من المشاكل والمسائل التي يتعين حلها في إطار التسوية السورية".

وتابع "إن إحدى المشاكلات تتعلق بموقف بعض الدول التي لا تزال ترفض حق إيران في المشاركة بالتسوية السلمية في سوريا وإعادة إعمار البنية التحتية المدمرة".

وأكد أن أستانا تمثل محفلا مفيدا جدا لتنسيق مختلف المواقف حول جوانب التسوية السورية، بما في ذلك التسوية السياسية وتشكيل لجان للمصالحة الوطنية. وأعرب عن أمله في أن تتكلل هذه الجهود بالنجاح للتحرك نحو السلام.