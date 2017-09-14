أخبار عاجلة

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

كازاخستان مستعدة لإرسال قوات للمراقبة في سوريا حال موافقة مجلس الأمن

Google+ Print

مصراوي Masrawy

كازاخستان مستعدة لإرسال قوات للمراقبة في سوريا حال موافقة مجلس الأمن

04:13 م الخميس 14 سبتمبر 2017

كازاخستان مستعدة لإرسال قوات للمراقبة في سوريا حال موافقة مجلس الأمن

الرئيس الكازاخستاني نور سلطان نزاربايف

موسكو (أ ش أ)
أعلن الرئيس الكازاخستاني نور سلطان نزاربايف أن بلاده يمكن أن تُرسل عسكرييها إلى مناطق خفض التوتر في سوريا في حال موافقة مجلس الأمن الدولي على قرار بإرسال مراقبين إلى سوريا.

وقال نزاربايف - خلال مؤتمر صحفي في أستانا اليوم الخميس، حسبما أفادت قناة ( اليوم) الاخبارية - "يمكن أن نرسل قواتنا إلى مناطق ساخنة فقط بقرار من البرلمان ووفقا للدستور".

وأضاف "إذا اتخذت الأمم المتحدة قرارا حول إرسال قوات مراقبة إلى سوريا، فإننا سنتمكن باعتبارنا عضوا في الأمم المتحدة من إرسال عسكريينا إلى هناك للمشاركة".

من جانبه، قال المبعوث الرئاسي الروسي إلى سوريا ورئيس الوفد الروسي لاجتماعات أستانا الكسندر لافرينتييف "إن الجولة الحالية في أستانا تعد ختامية لإقامة مناطق تخفيف التصعيد، ولكن عملية أستانا ستستمر لحل العديد من المشاكل والمسائل التي يتعين حلها في إطار التسوية السورية".

وتابع "إن إحدى المشاكلات تتعلق بموقف بعض الدول التي لا تزال ترفض حق إيران في المشاركة بالتسوية السلمية في سوريا وإعادة إعمار البنية التحتية المدمرة".

وأكد أن أستانا تمثل محفلا مفيدا جدا لتنسيق مختلف المواقف حول جوانب التسوية السورية، بما في ذلك التسوية السياسية وتشكيل لجان للمصالحة الوطنية. وأعرب عن أمله في أن تتكلل هذه الجهود بالنجاح للتحرك نحو السلام.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • حول العالم في 24 ساعة

    أخبار

  • : العقوبات الجديدة ضد "خطوة صغيرة"

    أخبار

  • كوريا الشمالية: أمريكا تختار المواجهة العسكرية

    أخبار

  • صور وخبر: قوات الجيش السوري في دير الزور

    أخبار

إعلان

4aade78775.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية

الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية

واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية

واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية

كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته

كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته

البيت الأبيض: ترامب يعلن اليوم حالة طوارئ صحية بسبب مادة مخدرة

البيت الأبيض: ترامب يعلن اليوم حالة طوارئ صحية بسبب مادة مخدرة