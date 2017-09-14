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داعش يعتقل 6 من عناصره في الحويجة بالعراق

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مصراوي Masrawy

داعش يعتقل 6 من عناصره في الحويجة بالعراق

04:11 م الخميس 14 سبتمبر 2017

داعش يعتقل 6 من عناصره في الحويجة بالعراق

جبار المعموري

بغداد ( أ ش أ)

أعلن القيادي بالحشد الشعبي العراقي جبار المعموري، اليوم الخميس أن تنظيم (داعش) الإرهابي اعتقل 6 من عناصره بينهم قيادي في أطراف قضاء (الحويجة) جنوب غربي كركوك العراقية.

وقال المعموري -في تصريحات لقناة (السومرية نيوز) العراقية- إن تنظيم (داعش) اعتقل 6 من عناصره بجماعة (حلبجة) التابعة للتنظيم بينهم قيادي، لافتا الى أن جميعهم من الكرد ويمثلون أبرز مفارز التنظيم القتالية التي شاركت بالعديد من الهجمات صوب كركوك بالأشهر الماضية.

وأضاف المعموري، أن عملية الاعتقال جرت بعد اشتباك محدود بين جماعة (حلبجة) ومسلحين تابعين لـ(داعش) في أطراف الحويجة، مؤكدا أن معدل الخلافات بين أطراف داعش تتصاعد بوتيرة عالية مؤخرا.

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